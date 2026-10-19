Piyasalarda ‘faiz kararı’ haftası başlarken; 22 Ekim PPK toplantısında Merkez Bankası’ndan 100 baz puanlık indirim bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 9 ay aranın ardından ilk indirim gelmiş olacak ve politika faizi Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyeye gerileyecek. Karar öncesinde politika faizi yüzde 37’de bulunuyor. Yıllık TÜFE ise geçen ay yüzde 29,73 seviyesine geriledi ve son 58 ayın en düşük seviyesini gördü.

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Piyasalarda yeni hafta başlarken, Merkez Bankasının 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Piyasalarda 100 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.

Bu tahminin karşılık bulması halinde, Ocak 2026’nın ardından 9 ay sonra politika faizinde indirim gerçekleşmiş olacak.

9 AY SONRA BİR İLK Mİ?

TCMB son olarak 23 Ocak tarihindeki PPK toplantısında politika faizini yüzde 38’den yüzde 37’ye çekmişti. Mart ayında Orta Doğu’da başlayan çatışmalar ve enerji fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş karşısından, TCMB de “bekle-gör” konumuna geçmişti. Bu dönemde ağustos sonuna kadar piyasa fonlaması da koridorun üst bandı olan yüzde 40 seviyesinden gerçekleşmişti.

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3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Bu arada politika faizinde yaklaşık 3 yılın en düşük seviyeleri de gündeme gelebilir. Merkez Bankası Kasım 2023 toplantısında faizi yüzde 35’ten yüzde 40’a çekmişti. Söz konusu tarihten bu yana yüzde 36 seviyesi görülmedi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yükselen enerji fiyatlarına rağmen enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamanın sürdüğünü, soğuyan iç talebin arz şoklarından kaynaklanan enflasyonist baskıları hafiflettiğini belirtti.

Faizde 9 ay sonra bir ilk mi? 3 yılın en düşük seviyesi geliyor

SEKTÖREL GÖRÜNÜMLER

Arz yönlü baskıların dezenflasyon sürecini yavaşlattığını ifade eden Karahan, hizmet sektöründe dezenflasyonun devam ettiğini, kira enflasyonunda ise gevşeme görüldüğünü ve öncü göstergelerin bu yavaşlamanın süreceğine işaret ettiğini söyledi.

Karahan, kira ve eğitim kalemlerindeki enflasyonun gerilemesine karşılık ulaştırma ve haberleşme fiyatlarındaki artışların bu iyileşmeyi kısmen sınırladığını belirtti.

Faizde 9 ay sonra bir ilk mi? 3 yılın en düşük seviyesi geliyor

‘İHTİYATLI DURUŞ’ SİNYALİ

Geçen hafta Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlediği yıllık toplantılarda bir sunum yapan Karahan; talep koşullarının temel mallarda dezenflasyonu desteklediğini vurguladı. Enflasyon beklentilerinin ise ihtiyatlı para politikası duruşunun sürdürülmesini gerektirdiğini kaydetti.

Faizde 9 ay sonra bir ilk mi? 3 yılın en düşük seviyesi geliyor

‘SIKI POLİTİKA’ VURGUSU

Para politikasına ilişkin değerlendirmesinde Fatih Karahan; fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşun korunacağını ifade etti. Bunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirten Karahan; politika faizinin gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile ana eğilim dikkate alınarak belirleneceğini söyledi. Karahan; enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağını bildirdi.

