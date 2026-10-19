Konutta en hareketli 10 il! Sadece 2 şehirde satışlar arttı
Ocak-eylül döneminde toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azalarak 1 milyon 92 bin 919’a geriledi.
İlk 10 ilde ise toplam 598 bin 167 adet konut satıldı. Bu rakam, Türkiye genelindeki satışların yaklaşık yüzde 54,8’ine karşılık geldi. Söz konusu illerin sadece ikisinde satışların, genel eğilimin aksine yükselmesi dikkat çekti.
Türkiye’de enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası devam ederken, buna karşılık iç talep göstergeleri de dikkatle izleniyor.
Bu anlamda önemli göstergelerden biri olan konut piyasasında ilk 9 ayın bilançosu da belli oldu.
9 AYDA 1,1 MİLYON KONUT
Ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde toplam konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azalarak 1 milyon 92 bin 919’a geriledi. Bu dönemde ilk el konut satışları yüzde 0,6 düşüşle 359 bin 913, ikinci el satışlar ise yüzde 10 azalışla 733 bin 6 oldu.
İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTIYılın
9 ayında ipotekli konut satışları ise yüzde 24,7 artarak 212 bin 210’a yükseldi. Diğer konut satışları yüzde 12,5 azalışla 880 bin 709’a geriledi. Yabancılara yapılan konut satışları da aynı dönemde yüzde 4,3 düşüşle 15 bin 308 olarak gerçekleşti.
EN HAREKETLİ 10 İL
Bu arada veriler, yılın 9 ayında en fazla konut satışının gerçekleştiği illeri de ortaya çıkardı. Buna göre ilk 9 aylık dönemde ilk 10’da yer alan iller, konut satış sayıları ve geçen yıla kıyasla artış/azalış oranları şöyle sıralandı:
1- İstanbul: 196 bin 736 adet (-%4,6)
2- Ankara: 95 bin 916 adet (-%6,4)
3- İzmir: 62 bin 464 adet (-%8,2)
4- Antalya: 53 bin 868 adet (-%9,8)
5- Mersin: 36 bin 585 adet (-%11,0)
6- Bursa: 35 bin 920 adet (-%11,0)
7- Kocaeli: 30 bin 977 adet (+%1,0)
8- Gaziantep: 29 bin 584 adet (-%4,2)
9- Tekirdağ: 28 bin 615 adet (+%0,2)
10- Konya: 27 bin 502 adet (-%6,2)
10 BÜYÜKŞEHİRDEN 8’İ…
İlk 9 aylık dönemde konut satışlarında en yüksek rakam İstanbul, Ankara ve İzmir’de kaydedilirken, listenin ilk 10 ilinden 8’inde satışların geçen yılın aynı dönemine göre gerilemesi dikkat çekti. İstanbul’da 196 bin 736 konut satılmasına rağmen yıllık düşüş yüzde 4,6 ile sınırlı kaldı. Ankara’da yüzde 6,4 azalışla 95 bin 916, İzmir’de ise yüzde 8,2 düşüşle 62 bin 464 konut satıldı.
Turizm ve göç hareketleriyle öne çıkan Antalya’da satışlar yüzde 9,8 gerileyerek 53 bin 868’e, Mersin’de yüzde 11 düşüşle 36 bin 585’e indi. Bursa’da da yüzde 11 azalışla 35 bin 920 konut satılması, büyükşehirlerdeki daralmanın yaygınlaşmasına işaret etti.
2 İLDE POZİTİF AYRIŞMA
İlk 10 il arasında satışların yıllık bazda arttığı iki şehir ise Kocaeli ve Tekirdağ oldu. Kocaeli’de konut satışları yüzde 1 artışla 30 bin 977’ye, Tekirdağ’da ise yüzde 0,2 yükselişle 28 bin 615’e çıktı.
Genel tabloda, konut satışlarının en yüksek olduğu illerin büyük bölümünde yıllık gerileme yaşanırken; İstanbul’un satış hacmini koruması ve yıllık kaybının diğer büyük illere kıyasla daha sınırlı kalması dikkat çekti.