Konutta en hareketli 10 il! Sadece 2 şehirde satışlar arttı

10 BÜYÜKŞEHİRDEN 8’İ…

İlk 9 aylık dönemde konut satışlarında en yüksek rakam İstanbul, Ankara ve İzmir’de kaydedilirken, listenin ilk 10 ilinden 8’inde satışların geçen yılın aynı dönemine göre gerilemesi dikkat çekti. İstanbul’da 196 bin 736 konut satılmasına rağmen yıllık düşüş yüzde 4,6 ile sınırlı kaldı. Ankara’da yüzde 6,4 azalışla 95 bin 916, İzmir’de ise yüzde 8,2 düşüşle 62 bin 464 konut satıldı.

Turizm ve göç hareketleriyle öne çıkan Antalya’da satışlar yüzde 9,8 gerileyerek 53 bin 868’e, Mersin’de yüzde 11 düşüşle 36 bin 585’e indi. Bursa’da da yüzde 11 azalışla 35 bin 920 konut satılması, büyükşehirlerdeki daralmanın yaygınlaşmasına işaret etti.

