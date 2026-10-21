Fon krizinde 2. ve 3. aşamaya geçiliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan atılacak adımları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon krizi sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Sürecin ilk aşamasında mağdurlara yapılacak ödemelerin olduğunu belirten Erdoğan, ikinci aşamada haksız ve fahiş kazanç elde edenlerin yargı önünde hesap vereceğini, üçüncü aşamada ise benzer sorunların yaşanmaması için her türlü adımın atılacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Fon krizine ilişkin de konuşan Erdoğan, sürecin tüm şeffaflığıyla yürütüldüğünü belirterek ikinci ve üçüncü aşamada atılacak adımları açıkladı.

"YASAYLA ÖDEMELER HIZLANACAK"

Süreci değerlendiren Erdoğan, "Aziz kardeşlerim, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, milletimizin gündemini son bir aydır meşgul eden fon meselesiyle ilgili tutumumuzu milletimizle farklı vesilelerle paylaştık. Farklı kategoride konuyu hassasiyette yönetiyoruz. İlk aşamada tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. Fon koordinasyon kurulumuz ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor, alınan kararları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklıyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesini müteakip inşallah ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak." dedi.

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İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ AŞAMADA ATILACAK ADIMLAR

Sürecin ikinci ve üçüncü aşamasında atılacak adımları aktaran Erdoğan, "İkinci aşamada hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak kimi zaman bir organizasyon dahilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır. Başsavcılıklarımız deliller ve itiraflar ışığında bu konuda gerekeni yapıyor. Üçüncü aşamada ise bir daha benzer bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler kısmıdır. Gerek devlet denetleme kurulumuzun hazırlamasıdır. Kapsamlı rapor gerekse talimatımız doğrultusunda yürütülen diğer çalışmalar neticesinde kurumsal bireysel veya mevzuat boyutu itibariyle burada da her türlü adım atılacaktır. Şunu bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. Biz sadece tasfiyesine karar verilen fonlardaki 455 bini aşkın yatırımcıyı değil aileleriyle birlikte çok sayıda insanımızı etkileyen bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz. Meselenin üzerine de tavizsiz bir şekilde gidiyoruz." dedi.

"BİZ MİLLETİN MALINA EL UZATANA SAHİP ÇIKMAYIZ"

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Muhalefetin ne dediği, meseleyi istismar için kullanması bizim umurumuzda değildir. Muhalefetin belediyelerde yaşanan skandallara sahip çıkmış olması her türlü rezilliğin her türlü ahlaksızlığın arkasında durmuş olması hatta il il gezip yolsuzlukları aklama turları düzenlemiş olması da bizi ilgilendirmez. Daha önce de söyledim biz onlara benzemeyiz. Biz millete yanlış yapana milletin malına el uzatana sahip çıkmayız.

Kardeşlerim bizim referansımız muhalefet değildir. Bizim örneğimiz onlar asla değildir. Biz kendimizden kendi yapıp ettiklerimizden sorumluyuz. Diğer her şeyden bağımsız olarak biz konunun kendi tabanımız özellikle yıllardır bize destek veren camiamız tarafından yakından takip edildiğini gayet iyi biliyoruz. İnancımızın bir gereği olarak emri bil maruf nehyanil münker çizgisini hatırlatan her türlü teklif ve tenkidi elbette önemsiyoruz. AK Parti sadece kadrolarıyla değil, aynı zamanda hakikati söyleyen çelik çekirdeğiyle de nevi şahsına münasır bir harekettir. Ne mutlu bize ki soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var. Ne mutlu bize ki yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir seçmenimiz var."