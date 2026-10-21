Kanada merkezli CIBC Capital Markets; ABD Merkez Bankasının daha sıkı bir para politikası izlemesi ihtimaline dikkat çekerek, ons altın için 2027 tahmininde 1.300 dolarlık revizyona gitti. Buna karşılık banka; jeopolitik riskler, kamu borçlarına yönelik endişeler, merkez bankalarının alımları ve ETF talebine vurgu yaparak, bu unsurların gelecek yıl sarı metal için destekleyici olabileceğini aktardı.

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Altın fiyatlarında yüksek faiz ve güçlü dolar kaynaklı baskı devam ederken, Kanada merkezli CIBC Capital Markets 2027 yılına ilişkin tahminini aşağı yönlü revize etti. Kurumun emtia analistlerine göre, ABD ile İran arasındaki çatışma ve yüksek enerji fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutuyor. Bu durum, ABD Merkez Bankasının (FED) daha sıkı bir para politikası izlemesi ihtimalini güçlendirerek altının yükselişini zorlaştırıyor.

Getiri sağlamayan altının elde tutulmasının maliyeti, özellikle reel faizlerin ve doların yükseldiği dönemlerde artıyor. Nitekim ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizinin yüzde 5'in üzerine çıkması, yatırımcıların altın ile faiz getirisi sunan varlıklar arasındaki tercihini etkileyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

REEL FAİZE DİKKAT!

Bununla birlikte CIBC, yüksek faizlerin altın üzerindeki baskısının kalıcı olmayabileceğine dikkat çekiyor. Ekonomik büyümenin zayıflaması veya enflasyondaki muhtemel bir gerilemenin FED'e faiz indirimleri için alan açması durumunda, altının yeniden güç kazanabileceği belirtiliyor.

Bankaya göre, enflasyondan arındırılmış reel faizlerin yüzde 2'nin altına inmesi, tarihsel olarak altın fiyatlarını destekleyen bir ortam oluşturuyor. Bu sebeple reel getirilerde olası bir düşüş, 2027 yılında fiyatların toparlanmasını sağlayabilecek temel faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Altında 2027 hesabı değişti! Dev bankadan 1.300 dolarlık revizyon

GÜÇLÜ ETF TALEBİ

Altını destekleyen bir diğer unsur olarak yatırımcı talebindeki güçlü görünüme de dikkat çekiliyor. Küresel altın destekli borsa yatırım fonları (ETF) 2026'nın üçüncü çeyreğinde 30,7 milyar dolarla rekor düzeyde para girişi kaydetti. Bu tutar, yaklaşık 211 tonluk fiziksel altın talebine karşılık geldi.

Yılın ilk yarısında küresel külçe ve madeni para alımlarının 784 tona ulaşması da fiziki yatırım talebinin gücünü ortaya koydu. Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya'daki yatırımcıların, ekonomik belirsizlikler ve alternatif yatırım araçlarına ilişkin sınırlamalar nedeniyle altına yönelmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

ÜLKELERİN ALIMI

Merkez bankalarının alımları da altın fiyatları açısından önemli bir destek unsuru olmayı sürdürüyor. Merkez bankaları 2026'nın ilk yarısında toplam 345 ton altın satın aldı. İkinci çeyrekteki alımların ilk çeyreğe göre yaklaşık beş kat artarak 289 tona ulaşması, resmi rezervlerde altının ağırlığının artırılmaya devam ettiğine işaret etti.

TAHMİNİNİ 1.300 DOLAR DÜŞÜRDÜ

CIBC, ülkelerin rezervlerini dolar cinsinden varlıklardan uzaklaştırarak çeşitlendirme eğiliminin sürmesinin, altına yönelik talebi destekleyeceğini öngörüyor. Banka, daha önce ons başına 6.500 dolar olarak öngördüğü 2027 yılı ortalama altın fiyatı beklentisini 5.200 dolara indirdi.

21 Ekim 2026 işlemlerinde ons altın fiyatı 4.100 doların hemen üzerinde denge arayışını sürdürüyor.