Fon kriziyle ilgili son durumu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir kez daha tasfiye sürecinde kamu kaynağı kullanılmayacağını yineledi. Yılmaz, mağdurlara yapılacak ödemenin 3 kaynağını açıkladı. İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA Editör Masası'nın konuğu oldu. Fon kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, son durumu aktardı. Mağdurlara yapılacak ödemelerde kamu kaynağının kullanılmayacağını belirten Yılmaz, "Toplanması beklenen paraların mağdurların sorununu çözebilecek mi?" sorusuna cevap verdi.

"KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK"

"Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil." diyen Yılmaz, "Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Şimdi bankacılık sisteminde var biliyorsunuz. Belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun için de TMSF diye bir yapımız var. Orada biriken bir kaynak var. Allah korusun bir sorun çıktığı zaman o devreye giriyor ve tazminatları ödüyor. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla burada bir kamu kaynağı kullanımı söz konusu değil. Bu üç fonun tasfiyesi de kendi kaynaklarıyla yapılacak" dedi.

Fon mağdurlarının parası nasıl ödenecek? Cevdet Yılmaz 3 kaynağı açıkladı

MAĞDURLARA YAPILACAK ÖDEMENİN 3 KAYNAĞI

Fon mağdurlarına yapılacak ödemenin 3 kaynağı olduğunu belirten Yılmaz, "Birincisi fonda kalmış varlıklar, ikincisi hesaplara yapılacak iadeler, üçüncüsü ise sorumlu kişilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Bu varlıkların nakde dönüştürülmesi ile gelecek kaynaklarla ödemeler yapılacak" şeklinde konuştu.

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ANA PARASINI ALANA ÖDEME YOK

Mağdurların parasının nasıl karşılanacağını anlatan Yılmaz, "Kamu kaynağı kullanılmayacak ama çok büyük de burada bir paradan bahsediyoruz. Bu toplanması beklenen paralar karşılayabilecek mi mağdurların sorununu? Burada tabii bizim esas aldığımız ana para. Net yatırım tutarı diyoruz buna. Bu net yatırım tutarını iyi çerçevelemek lazım. Nedir bu net yatırım tutarı? Bir örnekle anlatırsam daha iyi olur herhalde. Basit bir sürü farklı örnekleri olabilir ama basitçe şöyle diyelim. Siz gittiniz diyelim bir fondan bir şey aldınız. Pay aldınız işte atıyorum 1 milyon lira diyelim. Bugün 1 milyon para yatırdınız. Ana paranız 1 milyon. Sonra 2 milyonu da kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz. 1 milyon kaldı hesabınızda. 1 milyon kaldı hesabınızda. Bir vesileyle o karınızı çektiniz diyelim. 1 milyon kaldı. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız. Anlatabiliyor muyum? Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Fon mağdurlarının parası nasıl ödenecek? Cevdet Yılmaz 3 kaynağı açıkladı

FONLARIN İÇİ TAMAMEN BOŞ KALMIŞSA...

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı fonlarda içi tamamen boş kalmışsa bir sıkıntı olabilir mi diye bir tartışma var sadece. Orada da iki tedbirimiz var. Birincisi bu geriye aldığımız kaynakları bir an önce alıp o fonlara aktarıp bu bir milyona kadar ödemeleri oralarda da gerçekleştirmek. İkincisi diyelim ki bir fonda yeterli para olmadı. Para neyse orada ulaşabildiğimiz kaynak neyse onu en düşük alacaklıdan başlayarak yukarıya doğru ödemeleri gerçekleştirmek şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Tabii bütün bunlar dediğim gibi kanun meclisten çıktıktan sonra çok daha netleşmiş olacak. Şunun da altını çizeyim. Bu süreçlerde hangi çevreden, hangi siyasi görüşten olursa olsun yapıcı eleştirilerde, önerilerde bulunan herkese biz kulak veriyoruz.

1 MİLYON TL'LİK ARA ÖDEMEYİ KİMLER ALACAK?

Küçük yatırımcılar ve para piyasası fonları öncelikli olmak üzere ara bir ödeme, bir avans da diyebiliriz, bir ara ödeme ile karşılaşması söz konusu olacak. Bu da 1 milyon TL'ye kadar bir ödeme. Az önce bahsettim, burada bulunan yatırımcı kitlesinin çok büyük bir bölümü 1 milyon veya 6 bir hesaba sahip. Net yatırım tutarı üzerinden, yine tekrar ediyorum, arada ana parasını alıp çıkmış olanlar bundan istifade etmeyecek. Ama ana parası içeride olan, kalmış olan vatandaşlarımız bu ana paralarını almış olacaklar."