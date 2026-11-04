Fon soruşturmasında yatırımcılara 62,2 milyar TL ödendi

Fon soruşturması kapsamında yürütülen tasfiye sürecinde yüz binlerce yatırımcıya milyarlarca liralık ödeme yapıldı. Olağanüstü tasfiyede 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar TL, olağan tasfiyede ise 55 bin 821 yatırımcıya 55,4 milyar TL aktarıldı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla tasfiye edilen yatırım fonlarında yatırımcılara yönelik ödemeler sürüyor.

Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri kapsamında bugüne kadar yapılan ödemelerin toplam tutarı 117,6 milyar liraya yükseldi.

390 BİN 219 YATIRIMCIYA ÖDEME YAPILDI

Olağanüstü tasfiye sürecinde 390 bin 219 yatırımcıya toplam 62,2 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Bu yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamının karşılandığı belirtildi.

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Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar lira ödeme yapıldığı öğrenildi.