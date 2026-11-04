Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya yeniden ifadeye çağrıldı

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül yeniden ifadeye çağrıldı.

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Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül yeniden ifadeye çağrıldı.

Kaya çifti ve Gönül'ün yarın saat 11.00'da İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vereceği belirtildi.

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, 7 Ekim'de soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

İki isim, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yaklaşık bir saat süren işlemlerin ardından ayrılmıştı.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelenmişti.

Başsavcılıktan 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların, Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi istenmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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