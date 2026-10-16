Fonlarla ilgili yeni düzenleme geliyor! Bakan Şimşek 2027'yi işaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon mağdurlarına önemli bir mesaj verdi. "Önceliğimiz, sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcıların haklarını korumaktır." diyen Bakan Şimşek, fonların koordineli hareket etmesini engelleyecek yasal çerçevenin 2027 yılı başına kadar tamamlanacağını duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında şeffaflığı artırmak ve yatırımcı haklarını korumak amacıyla yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamada bulundu. Sermaye piyasalarında şeffaflığı artıran ve yatırımcı güvenini güçlendiren önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Şimşek, uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerinin de dikkate alındığını ifade etti.

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FON DÜZENLEMELERİ

Şimşek, "Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi ile serbest fonların portföylerini haftalık açıklaması, TEFAS’ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulması sağlandı. Fonlara yoğunlaşma limitleri getirildi. Borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı yapılması zorunlu oldu." dedi.

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"ÖNCELİĞİMİZ SORUNLU FONLARIN TASFİYESİ"

Düzenlemelerin sonuçlarının yakından izleneceğini belirten Şimşek, tüm paydaşlarla istişare içinde ihtiyaç duyulan ilave adımların gecikmeden atılacağını vurguladı. Şimşek, “Önceliğimiz, sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcıların haklarını korumaktır. Piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Amacımız yatırımcı haklarının korunduğu şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ: KANUN TEKLİFİ HAZIRLANIYOR

Öte yandan fon tasfiyesiyle ilgili bir açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Sorunlu fonlarla ilgili gerekli adımların atıldığını belirten Yılmaz, "Meclisimizde gelecek hafta görüşülmesi beklenen Kanun Teklifi sonrasında süreç daha da hızlanacaktır. Bir yandan sorunlu fonlar olağan ve olağanüstü usullerle tasfiye edilerek sermaye piyasalarımızın yapısı güçlendirilirken, diğer yandan benzer sorunların bir daha yaşanmaması için gerekli idari adımlar atılmaktadır. Önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımıza ilişkin yapısal iyileştirmeleri öngören Kanun Teklifi hazırlıkları da kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Kalkınma politikalarımızın kıymetli bir unsuru olarak gördüğümüz sermaye piyasalarını uluslararası standartlar çerçevesinde idari kararlarla ve Kanuni düzenlemelerle güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.