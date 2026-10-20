Altın fiyatları yeni haftaya durgun başladı. Ons altın 4.200 dolar sınırını aşmakta zorlanırken; yükselen ABD tahvil faizleri ve güçlü dolar, FED faiz politikası, güvenli liman talebinin düşmesi ve petrol fiyatları, yükselişin önündeki başlıca engeller olarak öne çıkıyor. 20 Ekim 2026 gram altın fiyatı 6.600 TL’den güne başlıyor. Ekimin üçte ikisi geride kalırken ‘gram’ fiyatının aylık bazda %0,8 getiri ile ‘sakin’ görünümü dikkat çekiyor.

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Küresel piyasalarda yeni haftanın başında satış baskısı öne çıktı. Ons fiyatı dünkü işlemlerde 4.190 dolara kadar yükselse de gelen kâr satışları ile yönünü aşağı çevirdi. Günlük kapanış yüzde 0,59 kayıpla 4.140 dolardan gerçekleşti.

Bugünkü işlemlerde de ons TSİ 06:05 itibarıyla 4.142 dolardan fiyatlandı. Altında 4.200 dolar direncine yaklaştıkça kısa vadeli geri çekilmeler dikkat çekiyor. Analistler, özellikle 4.230 dolar direncinin önemini vuruluyor. Aşağıda ise 4.066 dolar kritik destek olarak gösteriliyor.

20 EKİM 2026 ALTIN FİYATI

Onstaki kararsız ve sıkışık görünüm gram fiyatına da yasıyor. Spot piyasada işlem gören 20 Ekim 2026 gram altın fiyatı 6.600 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı ekimin üçte ikisi geride kalırken, aylık bazda yüzde 0,8 getiri ile ‘durgun’ bir görünüm sunuyor.

Gram altında ‘ekim’ durgunluğu! Fiyatlarda yükselişin önündeki 4 engel… "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

TAHVİLLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD tahvil getirilerinde yaşanan yukarı yönlü hareketliliğin sarı metali baskıladığı görülüyor. Yüzde 5 sınırına kadar gerileyen 10 yıllık tahvil faizi yeniden yükselişe geçerek yüzde 5,10 seviyesini aştı. Dolar endeksi de 102 seviyesine yakın güçlü görünümünü koruyor.

Tahvillerin yeniden yükselmesi, faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azaltıyor. Altın tutmanın maliyeti artıyor.

FED BEKLENTİLERİ

Piyasalar bir yandan da FED beklentilerini takip ediyor. ABD’de eylül enflasyonu aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 arttı. Üretici fiyatlarındaki yıllık yüzde 6,3’lük yükseliş ise maliyet baskılarının sürdüğüne işaret ediyor. Piyasalar ekim toplantısında faizlerin sabit tutulmasını beklese de aralıkta yeni bir faiz artırımı ihtimalini yüksek görüyor. Bu beklenti de altın üzerinde baskı oluşturuyor.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Bu arada geçen hafta satışlara maruz kalan teknoloji hisseleri yeni haftaya pozitif başlangıç yaptı. Bu toparlanma da “güvenli liman” talebini azaltıyor. Nasdaq’ın yüzde 1,1 yükselmesi ve teknoloji hisselerine yeniden alım gelmesi, yatırımcıların bir bölümünün savunmacı varlıklardan hisse senetlerine yönelmesine katkı sağlıyor. Böylece altına yönelik “güvenli liman” talebi zayıflıyor.

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatlarının 110 dolara yakın seyri ise enflasyon ve faiz riskini canlı tutuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarının artması, S. Arabistan ve Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi ve Ukrayna-Rusya hattında yeniden enerji tesislerinin hedef alınması, arz güvenliği endişelerini de beraberinde getiriyor. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu besleyerek “faizlerin de daha uzun süre yüksek kalmasına yol açabileceği” korkuları, altın fiyatlarını frenliyor.