Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıtta yeni indirim gündeme geldi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren büyük bir indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğiyle birlikte araç sahipleri, 1 depoda 329 TL tasarruf edecek. İşte detaylar...

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kasım ayı itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 90 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle, ay başında peş peşe gelen zamların yerini indirimler aldı.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM 165 bin peşin alıcı çekildi! Konutta faiz ve altın faturası

MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM!

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıta büyük bir indirim daha göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla motorine 6 lira 58 kuruş indirim bekleniyor.

Motorine büyük indirim geliyor! Araç sahipleri 1 depoda 329 TL tasarruf edecek

MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından bir dönem 100 lirayı aşan motorinin litresi 80 lira seviyelerine inecek. Motorin, İstanbul'da 88 lira 62 kuruşa kadar gerileyecek.

1 DEPODA 329 TL'LİK FARK!

Motorine beklenen 6 lira 58 kuruşluk indirimin pompaya yansımasıyla birlikte İstanbul'da 50 litrelik bir deponun dolum maliyeti yaklaşık 4 bin 431 liraya gerileyecek. Böylece araç sahipleri depoyu doldururken 329 TL tasarruf edecek.

Motorine büyük indirim geliyor! Araç sahipleri 1 depoda 329 TL tasarruf edecek

BENZİNDE İNDİRİM SİNYALİ!

Sektör temsilcileri, küresel piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarındaki gerilemenin sürdüğüne dikkat çekerek, düşüşün devam etmesi halinde motorinin ardından benzinde de yeni bir indirim ihtimalinin güçlenebileceğini ifade etti.

19 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI