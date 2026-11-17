Piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş ve borsada toparlanma çabası takip edilirken, emeklilik fonlarındaki son tablo da belli oldu. 13 Kasım itibarıyla 2,56 trilyon TL'lik BES havuzunda altın tercihi yüzde 35,51 payla ilk sıradaki yerini korudu. Altın ve diğer kıymetli madenlere yönelen birikimlerin büyüklüğü 909 milyar TL'yi aşarken; hisse senetlerinin payı yüzde 14,55'te kaldı ve büyüklüğü 372 milyar TL oldu.

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Altın ve borsada yaşanan hareketliliğin ardından Bireysel Emeklilik Sistemi'nde son tablo da ortaya çıktı. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre 13 Kasım 2026 itibarıyla BES havuzunun toplam büyüklüğü 2,56 trilyon TL oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla BES portföyünün yüzde 35,51'i kıymetli madenlerden (altın) oluştu. Bu kalemdeki birikimlerin toplam tutarı 909,06 milyar TL'ye ulaştı. Böylece sistemdeki her 100 TL'lik birikimin yaklaşık 36 TL'si kıymetli madenlerde değerlendirildi.

TAHVİL VE HİSSE AĞIRLIĞI

İkinci sırada yüzde 15,18 pay ve 388,61 milyar TL büyüklükle kamu iç borçlanma araçları (devlet tahvili ve bonosu) yer aldı. Hisse senetleri ise yüzde 14,55 pay ve 372,48 milyar TL'lik tutarla üçüncü sırada kendine yer buldu.

Bu iki yatırım aracının toplam büyüklüğü 761 milyar TL'yi aşarken, hisse senetlerinin BES portföyündeki ağırlığının kıymetli madenlerin gerisinde kalması öne çıkan detaylardan biri oldu.

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İLK 5 YATIRIM ARACI

Ters repo ve repo işlemleri yüzde 6,73 payla 172,29 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Fon katılma paylarının toplam tutarı 158,98 milyar TL, portföy içindeki ağırlığı ise yüzde 6,21 olarak gerçekleşti.

Böylece BES havuzunda ilk beş sırada yer alan yatırım araçlarının toplam payı yüzde 78,18 oldu. Bu beş kalemde değerlendirilen birikimlerin tutarı yaklaşık 2 trilyon TL'yi buldu.

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KATILIMCI SAYISI 18,37 MİLYON

BES'te yatırım dağılımının yanı sıra katılımcı sayısı da dikkat çekiyor. 13 Kasım 2026 itibarıyla sistemdeki toplam katılımcı sayısı 18,37 milyon kişiye ulaştı.

Eylül ortasında fonlarda yaşanan tasfiye süreci ile dikkatler BES’e çevrilmişti. Son tablo, BES’teki katılımcı sayısında düşüş yaşanmadığını ortaya koydu. Ancak havuzdaki birikimlerin toplam tutarının uzun süredir 2,5 trilyon TL civarında seyretmesi de öne çıkan başka bir detay oldu.