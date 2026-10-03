Akaryakıt istasyonlarında tabelalar 3 günde 3'ünce kez değişti. 1 ve 2 Ekim'de akaryakıta yapılan peş peşe zamların ardından, bu kez indirim geldi. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı ucuzladı. İşte detaylar...

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Ekim ayı akaryakıt fiyatları için hareketli başladı. Ekim itibarıyla eşel mobil sistemin sona ermesiyle yeni dönem başladı.

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AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAMLAR

1 Ekim'de benzinde tek seferde 12,5 TL'lik zammın önüne geçmek için kademeli ÖTV uygulandı. Böylece benzine 4,10 TL, motorine 3,60 TL, otogaza ise 1,45 TL zam yapıldı. 2 Ekim'de ise otogaza 4,63 TL daha zam yapıldı.

Peş peşe zamlara indirim molası! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti

ZAMLARA İNDİRİM MOLASI!

1-2 Ekim tarihindeki peş peşe zamların ardından bu kez akaryakıta indirim geldi. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litresi 2,22 TL ucuzladı.

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3 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 84.60 95.00 41.20 İstanbul Anadolu 84.50 94.90 40.60 Ankara 85.60 96.10 41.29 İzmir 85.90 96.40 41.20

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.