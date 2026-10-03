Peş peşe zamlara indirim molası! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti
Akaryakıt istasyonlarında tabelalar 3 günde 3'ünce kez değişti. 1 ve 2 Ekim'de akaryakıta yapılan peş peşe zamların ardından, bu kez indirim geldi. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı ucuzladı. İşte detaylar...
Ekim ayı akaryakıt fiyatları için hareketli başladı. Ekim itibarıyla eşel mobil sistemin sona ermesiyle yeni dönem başladı.
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AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAMLAR
1 Ekim'de benzinde tek seferde 12,5 TL'lik zammın önüne geçmek için kademeli ÖTV uygulandı. Böylece benzine 4,10 TL, motorine 3,60 TL, otogaza ise 1,45 TL zam yapıldı. 2 Ekim'de ise otogaza 4,63 TL daha zam yapıldı.
ZAMLARA İNDİRİM MOLASI!
1-2 Ekim tarihindeki peş peşe zamların ardından bu kez akaryakıta indirim geldi. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litresi 2,22 TL ucuzladı.
3 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|84.60
|95.00
|41.20
|İstanbul Anadolu
|84.50
|94.90
|40.60
|Ankara
|85.60
|96.10
|41.29
|İzmir
|85.90
|96.40
|41.20
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.