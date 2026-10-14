Brent petrolün varil fiyatı 107,15 doları test etti ve son bir ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı. TSİ 06:20 itibarıyla 106,50 dolardan fiyatlanan petroldeki prim, ekim ayının ilk yarısında yüzde 8,8’e ulaştı. Son yükselişte Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi ve füze saldırılarına hedef olan enerji altyapısına ilişkin endişeler etkili oldu.

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Petrol fiyatlarında yüksek tansiyon devam ediyor. Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 107,15 doları test etti ve son bir ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Ardından petrol, TSİ 06:20 itibarıyla 106,50 dolardan fiyatlandı.

Eylül ayını 97,90 dolardan kapatan petrol, ekimin ilk yarısı tamamlanmak üzereyken yüzde 8,7 gibi yüksek bir pime ulaştı.

Petrol 1 ayın zirvesine yaklaştı! Fiyatlar ekimde yüzde 8 yükseldi

SUUDİ-HUSİ ÇATIŞMASI

Petrol fiyatlarındaki son yükselişte, Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi ve küresel arzın sekteye uğrayabileceği endişeleri etkili oluyor. Yemen'deki Husilerin son olarak Saudi Aramco kompleksine yönelik füze saldırısı, enerji altyapısına ilişkin riskleri yeniden gündeme taşıdı. Saldırıda kompleksin bir bölümünde yangın çıktı. Suudi Arabistan’ın, Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik operasyonları da bölgedeki tansiyonu artırdı.

Petrol 1 ayın zirvesine yaklaştı! Fiyatlar ekimde yüzde 8 yükseldi

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da gelişmelere ilişkin açıklamalarında; Husilerin, ABD'deki ara seçimler öncesinde petrol fiyatlarını kasıtlı olarak yükseltmeye çalıştığını savundu. Trump, bu saldırıları unutmayacağını da belirtti.

HÜRMÜZ ENDİŞESİ

Bu arada Hürmüz Boğazı ve çevresindeki deniz ticaretine yönelik riskler de petrol fiyatında yükselişi destekleyen diğer unsur olarak öne çıktı. Tanker geçişlerine yönelik saldırıların yoğunlaşması, küresel enerji sevkiyatının güvenliğine dair kaygıları artırıyor. Uzmanlar “Dünya petrol ticaretinin kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli bir aksama, üretim devam etse bile petrolün uluslararası piyasalara ulaştırılmasını zorlaştırabilir. Bu sebeple yatırımcılar tanker trafiğini ve sevkiyatların seyrini de yakından izliyor” görüşünü dile getiriyor.

RUSYA’NIN İHRACATI

Piyasada Rusya'nın dizel ihracatını artırmasının, enerji piyasalarında beklenen ölçüde rahatlama sağlamayabileceği yönünde değerlendirmeler de öne çıkıyor. Goldman Sachs; ekim ve kasım aylarında piyasaya sunulması planlanan Rus dizelinin, ABD körfez kıyısı ve Avrupa'daki toptan dizel fiyatlarını varil başına yalnızca 1-2 dolar düşürebileceğini tahmin ediyor.