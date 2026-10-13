Brent petrolün varil fiyatı 107 doları aşarak son 4 haftanın zirvesini test etti. Rusya’nın dizel ihracatını artırabileceği yönündeki gelişmelerin etkisiyle fiyatlarda yükseliş dursa da, petrol bugünkü işlemlere 105,5 dolardan başladı ve güçlü görünümünü korudu. Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların tırmanması ve Rusya-Ukrayna hattında enerji ateşkesine ilişkin belirsizlikler endişeleri canlı tutuyor.

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Petrol piyasalarında jeopolitik riskler fiyatları yukarıda tutarken, Brent petrolün varil fiyatı hafta başında 107,33 dolarla son 4 haftanın zirvesini test etti. Rusya’nın dizel ihracatını artırabileceği yönündeki açıklamaların etkisiyle fiyatlarda 13 Ekim işlemlerinde kısmi geri çekilme görülse de petrol, 105 doların üzerindeki güçlü görünümünü korudu. TSİ 07:55 itibarıyla Brent varil fiyatı 105,5 dolardan fiyatlandı.

Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların tırmanması ve Rusya-Ukrayna hattında enerji ateşkesinin uygulanmasına ilişkin belirsizlikler, arz güvenliğine yönelik endişeleri canlı tutuyor.

Petrol diken üzerinde! Fiyatlar 4 haftanın zirvesinde

HUSİ-SUUDİ ÇATIŞMASI

Petrol fiyatlarını yükselten en önemli gelişmelerde biri, Orta Doğu’da enerji altyapısını ve deniz taşımacılığını tehdit eden gelişmeler oldu. Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları yoğunlaşırken, Riyad yönetiminin muhtemel karşılığına ilişkin belirsizlikler bölgedeki tansiyonu yükseltti.

11-12 Ekim tarihli haberlerde, Husilerin Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırılarının can kayıplarına yol açtığı bildirildi. Suudi Arabistan’ın bazı hava ulaşımı faaliyetlerini askıya alması ve yeni saldırıların gündeme gelmesi, çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği endişelerini artırdı.

Petrol diken üzerinde! Fiyatlar 4 haftanın zirvesinde "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

KIZILDENİZ VE HÜRMÜZ

Husilerin Suudi enerji altyapısına ve Kızıldeniz kıyısındaki tesislere yönelik tehditleri de petrol piyasası açısından yakından izleniyor. Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı çevresinde deniz taşımacılığının aksamasının, tankerlerin güzergâhlarını değiştirmesine, navlun ve sigorta maliyetlerinin yükselmesine sebep olabileceği ifade ediliyor. Hürmüz Boğazı’ndaki risklerle birlikte değerlendirildiğinde, sevkiyatlarda yaşanabilecek yeni bir aksamanın küresel arzın daha da sıkışmasına yol açabileceğinden endişe duyuluyor.

ENERJİ ATEŞKESİ

Petrol piyasasının diğer önemli gündem maddesi, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin ateşkes girişimi oldu. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini duyurdu. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ateşkesi kabul ettiğine dair henüz somut bir işaret görmediklerini belirtti. Zelenskiy, ateşkes önerisinin açıklanmasının ardından Harkiv’deki bir enerji tesisinin hedef alındığını ifade etti.

Uzmanlar “Ateşkesin uygulanması ve enerji altyapısına yönelik saldırıların azalması, üretim ve sevkiyat kesintisi riskini düşürerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Ancak saldırıların devam etmesi, Rusya’nın petrol işleme kapasitesine ve ihracatına ilişkin belirsizliği artırarak fiyatları destekleyebilir” uyarısında bulunuyor.

RUSYA’NIN DİZEL İHRACATI

Bu arada petrol fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmeyi destekleyen gelişme, Rusya’nın dizel ihracatını artırabileceğine yönelik açıklamalar oldu. ABD yönetiminin, Rusya’nın ihracatına yönelik bazı yaptırımları geçici olarak kaldırması ve ilave sevkiyatların gündeme gelmesi, özellikle dizel piyasasındaki arz sıkışıklığını hafifletebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Analistler “Rusya’nın sağlayacağı ek ürün, uluslararası piyasalarda rafine yakıt arzını artırabilir. Bu durum dizel fiyatlarını ve rafineri marjlarını aşağı çekebilir. Ancak Rusya’nın ihracat kapasitesini fiilen ne ölçüde kullanabileceği, ateşkesin uygulanıp uygulanmayacağına bağlı” görüşünü aktarıyor.

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