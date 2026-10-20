Borsada üçüncü çeyrek bilanço dönemi başlarken; Ak Yatırım tarafından yayımlanan analizde petrol, savunma sanayisi ve gıda perakendeciliği sektörlerinin olumlu ayrışabileceği ifade ediliyor. Genel olarak yüksek finansman maliyetleri ve talep şartlarının kârlılığı sınırlayabileceği; savunma, enerji ve gıda perakendeciliği gibi alanlarda ise operasyonel büyüme ve sektör dinamiklerinin öne çıkabileceği tahmin ediliyor.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da 2026 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçları için geri sayım sürerken, şirketlerin kârlılık görünümüne ilişkin beklentiler de netleşiyor.

Ak Yatırım tarafından yayımlanan analizde; petrol, savunma sanayisi ve gıda perakendeciliği sektörlerinin üçüncü çeyrekte görece olumlu ayrışabileceği ifade ediliyor. Buna karşılık iç talepteki yavaşlama, ihracattaki görünüm ve yüksek finansman maliyetlerinin, imalat sanayisinde kârlılığı baskılamaya devam edebileceği öngörülüyor.

BANKACILIK VE SİGORTA

Ak Yatırım’ın analizine göre; büyük ölçekli bankalar arasında Garanti BBVA’nın güçlü net gelirleri sayesinde görece olumlu ayrışması bekleniyor. Öz kaynak kârlılığı tarafında 2026’nın eylül sonu itibarıyla Garanti BBVA’da yüzde 27’ye yakın bir oran tahmin ediliyor. Analizde bu oranın; Halkbank, Yapı Kredi ve Vakıfbank’ta yüzde 10’lu seviyelerde kalabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan sigortacılık sektöründe ‘emeklilik’ ve ‘hayat’ segmentlerinin yanı sıra finansal gelirlerde de güçlü sonuçlar öngörülen Anadolu Hayat Emeklilik’in olumlu ayrışabileceği değerlendiriliyor.

Piyasada bilanço umudu! Borsada bu sektörlere dikkat

SAVUNMA VE GIDA

Finans dışındaki şirketlerde farklı sektörlerden olumlu sonuç beklentileri öne çıkıyor. Ak Yatırım; savunma sanayisinde ASELSAN’ın artan siparişleri ve teslimatları ile güçlü bir çeyrek geçirmesini bekleniyor. Gıda perakendeciliğinde BİM’in mağaza sayısındaki artışın gelir büyümesine katkı sağlayabileceği öngörülüyor.

Piyasada bilanço umudu! Borsada bu sektörlere dikkat

ENERJİ VE TELEKOM

Enerji tarafında TÜPRAŞ ve Aygaz’ın, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle sektörlerinde yükselen ürün marjlarından yararlanabileceği tahmin ediliyor. Koç Holding’in rafineri ve petrokimya iş kollarındaki güçlü sonuçlardan destek bulabileceği; Turkcell ve Türk Telekom’da sabit geniş bant ile bilgi teknolojileri gelirlerindeki büyümenin öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

GENEL GÖRÜNÜM

Piyasa beklentileri; üçüncü çeyrekte şirket bilançolarında sektörler arasındaki ayrışmanın belirginleşebileceğine işaret ediyor. Yüksek finansman maliyetleri ve talep şartları kârlılığı sınırlarken, savunma, enerji ve gıda perakendeciliği gibi alanlarda operasyonel büyüme ve sektör dinamiklerinin öne çıkması bekleniyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik, aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği kesinlikle taşımamaktadır.