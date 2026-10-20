Borsa dibi gördü mü? Düşüş nereye? Kritik seviyeler peş peşe açıklandı

Fonlarda devam eden tasfiye süreci ve MSCI’dan gelen uyarılar borsada satışları derinleştirirken, BİST 100 endeksi 11.430’a geriledi ve 2026 yılının en düşük seviyelerine çekildi. Aracı kurumlar özellikle tasfiye sürecine dair haber akışına dikkat çekerek, 11.000-11.400 bandını ilk destek bölgesi olarak öne çıkarıyor. Muhtemel tepki yükselişleri için ise 11.600-12.000 bandı ilk direnç bölgesi olarak gösteriliyor.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da satış baskısı yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. BİST 100 endeksi dün yüzde 2,49 değer kaybetti ve 11.430 seviyesinden kapanış yaptı. Piyasada gözler kritik destek ve direnç seviyelerine çevrildi. Kurumlar tarafından yapılan değerlendirmeler aşağı yönlü hareketlerde 11.000-11.400 bandını öne çıkarırken; muhtemel tepki yükselişleri için 11.600 ve 12.000 seviyelerinin önemine dikkat çekiyor.

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Yapı Kredi Yatırım, 12.000 desteğinin kırılmasıyla satış baskısının yeniden arttığını ve kısa vadeli düşüş trendinin devam ettiğini belirtiyor. Endekste henüz taban oluşumuna yönelik bir sinyal bulunmadığına dikkat çeken kurum, 11.400 seviyesini ilk önemli destek olarak izliyor. Bu seviyenin altında 11.000 ve 10.750 risklerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Yukarı yönlü tepki hareketinin güç kazanması için ise 12.000 direncinin aşılması gerektiği vurgulanıyor.

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SATIŞLAR HIZ KESER Mİ?

Burgan Yatırım, fonların tasfiye sürecinden kaynaklanan satışların piyasayı baskılamaya devam ettiğini ifade ediyor. Beş haftadır süren düşüşün ardından endeksin önemli bir teknik bölgeye ulaştığını belirten kurum, 11.250-11.500 bandında satışların hız kesmesini ve yatay bir dengelenme süreci yaşanmasını bekliyor. Bununla birlikte kurum, düşüş eğiliminin uzun süredir devam etmesi nedeniyle tepki alımlarının başlangıçta sınırlı kalabileceğini değerlendiriyor. Yukarı yönlü hareketlerde 12.500 seviyesi direnç olarak izlenirken, 11.250 altında kalıcı fiyatlamaların düşüşü derinleştirebileceği belirtiliyor.

DİP GÖRÜLDÜ MÜ?

QNB Invest, endeksin 11.900 seviyesindeki önceki dibini aşağı yönlü kırmasının ardından 11.400 seviyesine kadar gerilediğine dikkat çekiyor. Eylül ayının ilk haftasından bu yana devam eden alçalan trendde henüz dip oluşumunun gerçekleşmediğini belirten kurum, aşağı yönlü hareketlerde 11.300 ve 11.200 seviyelerini destek olarak takip ediyor. Kuruma göre yukarıda ise 11.600 seviyesi ilk direnç konumuna geçmiş durumda. QNB, bu seviye aşılmadığı sürece temkinli duruşun korunması gerektiği görüşünü savunuyor.

11.600 SEVİYESİ KRİTİK

Kuveyt Türk Yatırım da kısa vadede satış baskısının devam etmesi halinde 11.100-11.000 bandını önemli destek bölgesi olarak izliyor. Kurum; yukarı yönlü hareketlerin anlam kazanması için ise 11.600 seviyesi üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğini ifade ediyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik, aracı kurum günlük raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği kesinlikle taşımamaktadır.