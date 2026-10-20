22 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkıyor. Tahminlere paralel bir karar halinde TL’nin getirisinin de etkilenebileceği ifade ediliyor. Katılım bankaları tarafından ilan edilen kâr payı oranlarına bakıldığında, kampanyalar kapsamında en yüksek oran yüzde 38,63 olarak kendini gösteriyor. 500 bin TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? İşte detaylar…

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Merkez Bankasının kritik faiz kararına iki gün kalırken; AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler 100 baz puanlık indirim beklentisini dile getirdi. TCMB son olarak ocak ayında indirime giderek, politika oranını yüzde 37 seviyesine çekmişti. Orta Doğu’da başlayan çatışmalar ve yükselen enerji fiyatları, yeni indirimlerin ertelenmesini beraberinde getirdi.

MAKAS 7 PUANI AŞTI

Son dönemde iç talepte yaşanan yavaşlama ise yüksek enerji fiyatlarına rağmen enflasyonist baskıları hafifletti. Eylülde yıllık TÜFE, 58 ay sonra yüzde 30’un altına geriledi. Böylece politika oranı ile TÜFE arasındaki fark da 7 puanın üzerine çıktı. Ekonomistler hem zayıf iç talep hem de faiz/TÜFE makasına dikkat çekerek, bu görünümün, TCMB’ye manevra alanı açtığını ifade ediyor.

TCMB öncesi son oranlar! 500 bin TL’nin getirisi kaç TL oldu?

TL’NİN GETİRİSİ…

Bu arada 22 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında tahminlere paralel bir indirim gelmesi halinde, TL’nin getirisinin de etkilenebileceği ifade ediliyor. Katılım bankaları tarafından ilan edilen kâr payı oranlarına bakıldığında ise, yeni müşteri kampanyaları kapsamında en yüksek oran yüzde 38,63 olarak kendini gösteriyor.

KÂR PAYI ORANLARI

20 Ekim itibarıyla katılım hesabı için kâr payı oranları şu şekilde sıralanıyor:

Banka Kâr Payı Oranı Türkiye Finans %38,63 Hayat Finans %37,04 Dünya Katılım %36,13 Kuveyt Türk %35,57 Albaraka %32,09 Vakıf Katılım %31,24

Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır.

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 500 bin TL’nin güncel getirisi ise şöyle: