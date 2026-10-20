Eylül ayında Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 5 milyon TL sınırına dayanırken, 3 milyon TL’nin altında ev alınabilen il sayısı 5’e geriledi. İstanbul 7,4 milyon TL ile zirvede yer alırken; Kilis 2 milyon TL’nin altındaki tek il oldu. Bu arada konut fiyatları yıllık bazda artmaya devam etse de reel kayıp yüzde 5,7’ye ulaştı. Satışlarda da gerileme yaşandı.

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Konut piyasasında hareketli dönem geride kalırken, taşınma mevsiminin tamamlandığı eylül ayında fiyatlarda yeni dengeler oluştu. Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından ölçülen verilere göre, Eylül 2026'da Türkiye'de daire nitelikli konutların ortalama metrekare fiyatı 41 bin 529 TL oldu.

Son bir yıllık dönemde nominal fiyat artışı ortalama yüzde 22,97'ye ulaşırken, "kira faydası" dahil getiri yüzde 32,40'a çıktı. 120 metrekare ortalama bir konutun ortalama fiyatı ise 4 milyon 983 bin 480 TL oldu. Verilere göre konutta yıllık brüt getiri yüzde 8,04 ve ortalama geri dönüş süresi de 12 yıl olarak hesaplandı.

PAHALI İLLER

Bu arada iller bazında bakıldığında farklı bir tablo ortaya çıktı. Daire nitelikli konutlarda İstanbul, ortalama 7 milyon 426 bin TL fiyatı ile zirvede yer aldı. Onu 7 milyon 196 bin TL ile Muğla, 5 milyon 735 bin TL ile Antalya, 5 milyon 616 bin TL ile İzmir ve 5 milyon 235 bin TL ile Çanakkale takip etti.

Konutta yeni dengeler! 3 milyon TL'nin altında 5 il kaldı

UCUZ İLLER

Fiyatların en düşük olduğu 10 il ise şöyle sıraladı:

Şehir Ortalama Konut Fiyatı Kilis 1 milyon 901 bin TL Hakkâri 2 milyon 461 bin TL Kars 2 milyon 586 bin TL Bitlis 2 milyon 881 bin TL Ardahan 2 milyon 993 bin TL Osmaniye 3 milyon 70 bin TL Ağrı 3 milyon 191 bin TL Düzce 3 milyon 247 bin TL Kırıkkale 3 milyon 277 bin TL Tekirdağ 3 milyon 316 bin TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Fiyatların en düşük olduğu illere bakıldığında 3 milyon TL'nin altında 5 ilin kaldığı görüldü. Kilis ise 2 milyon TL'nin altındaki tek il olarak öne çıktı. İstanbul'un komşusu Tekirdağ'ın da en uygun fiyatlı iller arasında yer alması dikkat çekti.

Listedeki iller ağırlıklı olarak Doğu, Güneydoğu ve Güney Anadolu sınırlarına yakın konumda bulunurken; Düzce, İstanbul'a yakın bir başka şehir olarak kendini gösterdi.

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SATIŞLAR GERİLEDİ

Bu arada ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde konut satışları, 1 milyon 92 bin 919 adet oldu. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 daralmaya işaret etti.

Konut Fiyat Endeksi (KFE) ise eylülde aylık bazda yüzde 1,2 ve yıllık bazda yüzde 22,3 arttı. Konut fiyatlarında yıllık reel kayıp yüzde 5,7 oldu.