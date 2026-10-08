Eylülde düşük gelen TÜFE’nin ardından, 22 Ekim’deki TCMB toplantısında politika oranında gevşeme beklentisi arttı. Bankadan para çekmeyi planlayan tüketiciler de gelişmeleri takip ediyor. Muhtemel bir indirimin, ihtiyaç finansmanı oranlarına da yansıması bekleniyor. Son durumda banka banka oranlar hangi seviyelerde bulunuyor? 200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar…

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Eylülde TÜFE’nin yüzde 1,84 ile tahminlerin altında gerçekleşmesi ve yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına gerilemesi, piyasada faiz indirimi beklentilerini de artırdı. TCMB’nin 22 Ekim’deki toplantısında “100 baz puanlık indirim” tahminleri öne çıkmaya başladı. Mevcut politika faizi yüzde 37 seviyesinde bulunuyor. Beklenti dahilinde bir karar gelmesi halinde politika faizi de yüzde 36’ya gerilemiş olacak.

Piyasada 'indirim' heyecanı! 200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

DAHA YÜKSEK İNDİRİM GELİR Mİ?

Ak Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede enflasyon eğilimindeki iyileşmenin para politikasına alan açtığı belirtilerek, 22 Ekim'deki Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisi dile getirildi.

Bununla birlikte kurum; dolarizasyon ve rezerv kısıtlarının bulunmadığı bir ortamda, iç dengeler açısından 100 baz puanın üzerinde faiz indirimini destekleyen bir makroekonomik görünüm oluştuğunu da ifade ediyor. Ay içerisindeki piyasa ve fiyat gelişmelerine bağlı olarak faiz adımının 150 baz puan olmasının da ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor.

Piyasada 'indirim' heyecanı! 200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

MUHTEMEL RİSKLER

Faiz indirimlerinin boyutu ve sürekliliği konusunda temkinli olunması gerektiğini de aktaran Ak Yatırım; eşel mobilden çıkışın getirebileceği ilave fiyat artışları, henüz nihai fiyatlara yansıtılmamış maliyet baskıları ve küresel faizlerdeki yükselişi risk olarak gösteriyor.

Ak Yatırım'ın değerlendirmesine göre 100 baz puanlık indirim senaryosunda, yurt içi ve küresel piyasalardaki son gelişmeler TCMB'yi ihtiyatlı davranmaya itebilir. Bu sebeple daha sınırlı bir faiz adımının tercih edebileceği öngörülüyor.

Piyasada 'indirim' heyecanı! 200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

FİNANSMAN ORANLARI

Faizlerde gevşeme beklentileri, bankadan para çekmeyi planlayan tüketiciler tarafından da yakından izleniyor. Muhtemel bir indirimin, ihtiyaç finansmanı oranlarına da yansıması bekleniyor.

7 Ekim 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan ihtiyaç finansmanı oranları şöyle:

Banka Oran Dünya Katılım %3,79 Türkiye Finans %3,82 Kuveyt Türk %3,91 Vakıf Katılım %3,99 Albaraka %4,00

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır.)

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Altın 2 ayın dibinden döndü! Ünlü stratejist yeni hikâyeyi açıkladı

200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 200 bin TL ihtiyaç finansmanının geri ödeme tablosu ise şu şekilde gerçekleşiyor:

Finansman Detayı Değer Finansman Tutarı 200 bin TL Finansman Vadesi 12 ay Finansman Oranı %3,79 Aylık Taksit 22 bin 472 TL Toplam Geri Ödeme 269 bin 667 TL

Son rakamlara göre toplam maliyet 12 ay vadede yüzde 35 seviyesine yakın seyrediyor.

