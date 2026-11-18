BDDK eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve 4 eski üst düzey yönetici hakkında soruşturma izni talep edildi. Rüşvet, görevi kötüye kullanma, görevi ihmal ve nüfuz ticareti iddialarının yer aldığı yazıda, Tera Grubuna ilave kredi açılması için Kavcıoğlu'nun Takasbank üzerinde baskı kurduğunun değerlendirildiği belirtildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan talep yazısında, Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurulu (BDDK) eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BDDK eski Başkan Yardımcıları, Murat Yönaç ve Muhammet Erişen, BDDK 4. Daire eski Başkanı Mustafa Alper Taş, BDDK 3. Daire eski Başkanı Bilal Soysal hakkında soruşturma izni istedi.

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RÜŞVET KARŞILIĞI KREDİ VE BANKA KURULUŞ SÜREÇLERİNE MÜDAHALE

Talep yazısında, söz konusu 5 kişinin görevlerinden kaynaklanan yetkilerini müşterek hareket ederek belirli kişi ve grupların menfaatleri doğrultusunda kullandıkları, bu yolla bankacılık işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini ve finansal piyasaların güven ve istikrarını bozucu eylemlerde bulundukları yönünde iddialara yer verildi. Soruşturma kapsamında, rüşvet karşılığında belirli kişi ve grupların kredi limitlerinin artırılmasına veya bu kişiler lehine belirlenmesine müdahale edildiği, banka kuruluş süreçlerinde mevzuatta aranan şartların göz ardı edildiği, nakit teminat şartlarının kontrol edilmediği ve denetim süreçlerinin eksiklikleri örtecek şekilde yürütüldüğü aktarıldı. Ayrıca kuruluş ve faaliyet izinlerinin verilmesi ile faaliyet izni kapsamının daraltılması işlemlerinin haksız menfaat ilişkileri çerçevesinde yönlendirildiği yazıldı.

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TERA GRUBU VE TAKASBANK DETAYI

Talep yazısında, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin Pusula Portföy Yönetim A.Ş.'den Tera Grubuna devri sürecine de yer verildi. Tera Grubuna ilave kredi açılmasını sağlamak amacıyla Şahap Kavcıoğlu tarafından Takasbank üzerinde baskı kurulduğunun değerlendirildiği belirtildi. Bunun yanı sıra Adil Katılım Bankası, Adil Varlık Yönetim, Birevim Tasarruf Finansman, Destek Faktoring, Dünya Varlık Yönetim, İktisat Katılım Bankası, Met-Ay Varlık Yönetim, Online Filo Kiralama ve Sentez Araç Kiralama şirketlerinin kuruluş, izin ve devir süreçlerinde usulsüz işlemler gerçekleştirildiğine ilişkin iddialar da talep yazısında sıralandı.

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ESKİ BAŞKAN YARDIMCISININ BANKA KURULUŞ SÜRECİ DE İNCELEMEDE

Ayrıca, hakkında izin talep edilen kişiler arasında bulunan ve önceki dönemde BDDK başkan yardımcılığı görevini yürütmüş olan Murat Yönaç'ın, görevinden ayrılmasından kısa süre sonra başka bir bankanın kuruluş sürecinde yer aldığı; bu bankaya ilişkin kuruluş, izin, gözetim ve denetim süreçlerinin usulüne uygun işletilmediği yönünde anlatımlar bulunduğu, kamu görevi sırasında söz konusu bankanın kuruluşuna ilişkin işlemlerde rol alıp almadığı, görevden ayrılmadan önce kurucular veya bağlantılı kişilerle menfaat ilişkisi tesis edip etmediği ve sonradan üstlendiği rolün önceki görev işlemleriyle bağlantısının şaibe doğurduğu yazıldı.

Yazıda ayrıca, "Bu gerekçelerle kredilendirme, kuruluş ve izin işlemleri ile gözetim ve denetim faaliyetlerinin birbirini tamamlayacak biçimde belirli kişi ve grupların yararına yönlendirildiği, bu süreçte görev alan kamu görevlilerinin birlikte hareket ettiği ve sağlanan haksız menfaatler karşılığında kamu yetkisinin amacı dışında kullanıldığı takdir edilmektedir. Rüşvet karşılığında kredi limitleri ile banka kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin işlemlerin belirli kişi ve grupların yararına yönlendirilmesi, Takasbank üzerinde kredi açılması amacıyla baskı kurulması ve gözetim ve denetim yükümlülüklerinin ihlali suretiyle haksız menfaat sağlanması iddiaları ile eski başkan yardımcısının banka kuruluş sürecinde yer almasıyla bağlantılı görev işlemleri hakkında, yukarıda belirtilen toplam beş kişi yönünden, her birinin fiili ve sorumluluğu ayrı ayrı değerlendirilmek üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 104. maddesi uyarınca soruşturma izni verilmesi ve verilecek gerekçeli kararın Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği kamu adına talep olunur' denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı