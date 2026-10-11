Borsa manipülasyonlarının önüne geçmek ve yatırımcıyı korumak için Sermaye Piyasası Kanunu değişiyor. Ağır yaptırımların geleceği düzenlemeyle birlikte 2027’de Yatırımcı Risk Takip Sistemi kurulacak.

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Haber Merkezi/ ANKARA- Borsa manipülasyonlarının önüne geçilmesi için hem Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle hem de yeni bazı idari düzenlemelerle yatırımcıların korunması hedefleniyor.

Edinilen bilgilere göre uzun süredir hazırlıkları süren Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği taslağı konusunda ilgili tüm kurumlara görüşlerini hızla bildirmeleri talimatı verildi. Daha sıkı denetim ve caydırıcı cezaların gündeme gelmesi beklenen yeni taslağın, Devlet Denetleme Kurulunun yapacağı çalışmalardan sonra Meclis’e sunulması hedefleniyor.

Sermaye piyasalarına erken uyarı sistemi geliyor: Borsada manipülasyona karşı yeni kanun yolda

Taslakta, piyasa bozucu eylemler, içeriden bilgi sızdırılması, ticaret ve piyasa dolandırıcılığına yönelik ağır yaptırımlar getirilerek, caydırıcılığın artırılması amaçlanıyor.

Bir fonun tasfiye edilmesi hâlinde yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik yeni bazı hükümlere de yer verilecek.

Sermaye piyasalarına erken uyarı sistemi geliyor: Borsada manipülasyona karşı yeni kanun yolda

MEVZUAT GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Eylül ayında duyurulan yeni Orta Vadeli Programda da sermaye piyasalarında yatırımcı ve yatırım kuruluşlarından kaynaklı risklerin bütüncül izlenmesi, sistemik risklerin tespiti ve erken uyarı amacıyla Yatırımcı Risk Merkezi kurulacağı ve Yatırımcı Risk Takip Sistemi oluşturulacağı belirtiliyor.

Sermaye piyasalarına erken uyarı sistemi geliyor: Borsada manipülasyona karşı yeni kanun yolda

Ayrıca yatırım hizmet ve faaliyetleri, yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları, aracı kurumların sermaye ve sermaye yeterliliği yükümlülükleri ile sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ile ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin mevzuatın bütüncül bir şekilde gözden geçirileceği ifade ediliyor. OVP’de 2027 yılının ikinci çeyreğinde erken uyarı sisteminin kurulması hedefine yer veriliyor.

