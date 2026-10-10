Fon mağdurları için özel düzenleme! AK Parti, kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

Teklife göre, net yatırım tutarı 1 milyonun altındaysa tamamı ödenebilecek. Fon ödemelerinde enflasyon hesabı uygulanacak, zarar sorumlulardan tahsil edilecek ve el konulan varlıklar fon mağdurları için kullanılacak. Her fon için ayrı geri kazanım hesabı açılacak...

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

AK Parti, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarından olumsuz etkilenen yatırımcıların zararlarının karşılanması ve fon varlıklarının geri kazanılması maksadıyla hazırladığı 9 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifle, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tasfiye işlemleri henüz tamamlanmamış yatırım fonları için özel bir tasfiye ve geri kazanım süreci oluşturulacak. Düzenlemeyle, fon varlıklarının adil, şeffaf ve etkin şekilde tasfiye edilmesi, hukuka aykırı yollarla fon mal varlığından çıkarılan değerlerin geri kazanılması ve eksik kalan tutarların sorumlulardan tahsil edilerek yatırımcılara ödenmesi amaçlanıyor. Teklif, yalnızca belirtilen fonları kapsayacak; diğer yatırım fonları için genel ve sürekli bir tasfiye sistemi oluşturmayacak. Teklifte yer alan düzenlemeler şöyle:

- Yatırımcıların ve geri kazanılan paraların takip edileceği hesapların tanımı yapılıyor. Tahsil edilen veya iade edilen tutarlar ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde, kurumun kendi mal varlığından ayrı ve her fon için ayrı oluşturulacak özel hesaplarda izlenecek.

- Tasfiye, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) gözetim ve denetiminde, görevlendirilecek kuruluşlar tarafından yürütülecek. Fon varlıklarının mümkün olan en yüksek ekonomik değerle satılması için toptan satış, özel emir ve borsa dışı satış gibi farklı yöntemler de kullanılabilecek. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen fiilleri işleyenler, ödemenin dışında tutulacak.

- Tasfiye kapsamında elde edilen nakdin tüm yatırımcılara yapılan ödemeye yetmemesi durumunda, yatırımcıların net yatırım tutarları, fiilî nakit giriş ve çıkışları esas alınarak Merkezî Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanacak, enflasyon hesabı da uygulanacak.

- Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutar kadar, 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Ara ödeme hesabında enflasyon endekslemesi uygulanmayacak. Ara ödeme sırasında yatırımcıların katılma payları iade edilmeyecek, nihai ödeme aşamasında ise daha önce yapılan ödemeler mahsup edilecek.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Fon mağdurlarına ilk ödeme bugün! 455 bin kişiyi ilgilendiren tasfiye takvimi netleşti

GÖNÜLLÜ İADEYE İMKÂN

- Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden çıkış yapan veya fiyatları gerçeğe aykırı oluşan fon paylarından olağan dışı kazanç sağlayan kişilerin, objektif emsal getiri ölçütlerini aşan tutarları gönüllü olarak iade edebilmesine imkân tanınıyor.

- Fon varlığının gerçek ekonomik amacı bulunmayan işlemlerle elde edilmiş değerlerin geri alınması ve zararın sorumlulardan tahsil edilmesi öngörülüyor. Tahsilatın bu yolla sağlanamaması hâlinde ise sorumluluğu SPK tarafından belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilerden tahsilat yapılabilecek. SPK’nın fon ve sorumlu bazında belirleyerek bildirdiği tutarlar, TMSF tarafından takip ve tahsil edilecek. Sorumluların özel hukuktan kaynaklanan tazminat yükümlülükleri de saklı tutulacak.

- TMSF, soruşturması devam eden, fonla bağlantısı bulunan mal varlıklarını, yatırımcıların zararının karşılanması amacıyla satabilecek. Doğrudan devredilemeyen mal varlıkları için ise TMSF’nin kayyım olarak atanması ve dava sonucunun beklenmesine gerek kalmadan satış veya tasfiye işlemlerinin yapılabilmesi mümkün olacak.

- Mahkeme tarafından fon varlığından çıktığı veya fon zararının karşılığı olduğu belirlenen varlıklar, ilgili fona ya da geri kazanım hesabına aktarılacak. Geri kazanım hesaplarındaki paralar yalnızca ilgili fonun tasfiyesi ve yatırımcılara ödeme amacıyla kullanılacak. Ayrıca kanunda hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili mevzuatın bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacak.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Fon mağdurlarına ödeme için yeni kulis: 150 milyar lira ekim ayında ödenecek

SUİSTİMAL YAPANLAR ASLA YARARLANAMAZ

- AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, piyasa dolandırıcılığı ve suistimal yapanların sürecin dışında tutulduğunu belirttiği açıklamasında “Piyasa dolandırıcılığı ve suistimal yapanlar sürecin dışında tutuluyor. Suç işleyenler bu süreçten asla yararlandırılmayacak. Gelecek hafta kanun teklifimiz öncelikli olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışılacak, sonrasında TBMM Genel Kurulunda görüşülerek süreç tamamlanacak. TCK’nın 220, 157 ve 159 sayılı maddeleri kapsamında yargı görevini yapıyor. Soruşturma etkin ve caydırıcı şekilde sürüyor ama DDK’da süreçle ilgili ciddi bir soruşturma yürütüyor. Raporla sorumlular ortaya konacak” diye konuştu. Güler ayrıca “Olaylara kim karışmışsa, kim olduğunun önemi yok. Suç işlemiş olanlar için gereği sonuna kadar yapılacaktır. Kim ne yapmışsa, asla yanına kâr kalmayacaktır. Herkes bundan emin olsun” ifadesini kullandı.



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala