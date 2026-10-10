Bahçeli'den fon soruşturmasında iki bakan çıkışı: Sonuç almadan suçlamak siyasete ihanettir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasında iki bakanın hedef alınmasına ilişkin tartışmalara tepki gösterdi. Hukuki süreç tamamlanmadan yapılan suçlamaların siyaseti gerginleştirdiğini belirten Bahçeli, "Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle bir suçlamaya tabi tutmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak siyasete ihanettir" dedi. Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de "Sözümüz sözdür. Ne söylemişsek arkasındayız. Geri dönüşümüz yoktur" mesajını verdi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündemdeki fon soruşturmasından iki bakana yönelik iddialara, Terörsüz Türkiye sürecinden İmralı'nın rolüne kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, soruşturmalar üzerinden yapılan siyasi tartışmalara karşı sabır ve sağduyu çağrısında bulundu.

"BAKANLARIMIZI SUÇLAMAK SİYASETE İHANETTİR"

Fon soruşturmasında hükümetin iki bakanının da hedef alındığı tartışmaların sorulması üzerine Bahçeli, hukuki süreç sonuçlanmadan yapılan değerlendirmeleri eleştirdi.

Farklı siyasi çevrelerin soruşturma hakkında çeşitli iddialar ortaya attığını belirten Bahçeli, şunları söyledi:

"Bu konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi maharet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur."

Bakanların isimleri üzerinden yürütülen tartışmalara da tepki gösteren Bahçeli, "Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle bir suçlamaya tabi tutmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

"BU MEMLEKETE HİZMET EDEN HER İNSANIN ELİ ÖPÜLÜR"

Kamu görevinde bulunan kişilere yönelik suçlamalarda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, suç teşkil eden bir durum varsa gereğinin yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

MHP lideri, "Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur" dedi.

Tartışmaların yargı süreci tamamlanmadan büyütülmesinin siyasi gerilimi artırabileceğini belirten Bahçeli, "Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Aksi takdirde bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir. Siyaset dilini ağırlaştırır. İftira, yalan ve dolana çok büyük fırsat tanır" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ TEK BİR KONUYA KİLİTLEMEK DOĞRU DEĞİL"

Fon soruşturmasının ülke gündeminin tamamını belirleyen bir tartışmaya dönüştürülmemesi gerektiğini savunan Bahçeli, siyasetçilere ve televizyon programlarında değerlendirmelerde bulunan isimlere seslendi.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli meselelerle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Bahçeli, ülkenin bir veya iki konu etrafında sürekli tartışmaya sürüklenmesini doğru bulmadığını ifade etti.

Devletin ilgili kurumlarının ve TBMM'nin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bahçeli, açıklamasını "Meclis faaliyettedir, yargı faaliyettedir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır" sözleriyle tamamladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI: "ÖNEMLİ MESAFELER KAT EDİLDİ"

Bahçeli, gazetecilerin Terörsüz Türkiye sürecinin bundan sonraki aşamalarına ilişkin sorusunu da cevapladı.

Çalışmaların sağlıklı şekilde yürütüldüğünü söyleyen Bahçeli, sürecin artık devlet politikası haline geldiğini ifade etti.

"Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselenin sahibidir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür" diyen Bahçeli, uygulama alanlarının yürütme, yasama ve yargı olduğunu belirtti.

Çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Bahçeli, farklı yorumların Türkiye'yi yeniden çıkmaza sürüklememesi gerektiği uyarısında bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ TEKRAR ÇATIŞMAYA SÜRÜKLEYECEK DAVRANIŞLARDAN UZAK DURULMALI"

Terörsüz Türkiye sürecinde toplumsal birlik ve kardeşliğin önemine dikkat çeken Bahçeli, ayrışma ve çatışma riskine karşı uyarıda bulundu.

Bahçeli, "Farklı yorumlarla Türkiye'yi tekrar bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerle Türkiye'de kışkırtacak, tekrar ayrışmaya, çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak tutmak gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Mecliste komisyonların oluşturulduğunu hatırlatan MHP lideri, süreç kapsamında gerekli kurulların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli, "Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli" dedi.

İMRALI İÇİN "SİYASALLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ" ÇIKIŞI

Terörsüz Türkiye sürecinin devamına ilişkin değerlendirmelerinde İmralı'ya da değinen Bahçeli, yeni dönemde sorumlulukların belirlenmesi gerektiğini söyledi.

MHP lideri, süreç kapsamında oluşturulacak görev ve sorumlulukların İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ı da kapsaması gerektiğini söyleyerek, kendisine "barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü" sıfatının verilmesinden söz etti.

Bahçeli, bu yaklaşımın örgütün feshi, silahların bırakılması ve siyasette şiddetin sona erdirilmesi hedefleriyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Öcalan'ın 27 Şubat tarihli açıklamalarına da atıfta bulunan Bahçeli, söz konusu açıklamalara toplumun destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

"MHP OLARAK SÖZÜMÜZ SÖZDÜR, GERİ DÖNÜŞÜMÜZ YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Terörsüz Türkiye konusunda kararlı bir tutum sergilediğini belirten Bahçeli, Meclisin katkısıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin terörden arınmış, huzur ve kardeşlik içinde yaşayan, bölgesinde lider konumda bir ülke haline gelmesinin hedeflendiğini ifade eden Bahçeli, bu doğrultuda herkese sorumluluk düştüğünü vurguladı.

MHP'nin süreç konusundaki tutumunun değişmeyeceğini belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür. Ne söylemişsek arkasındayız. Geri dönüşümüz de yoktur. Bunu da herkesin bilmesi lazımdır."

29 EKİM İÇİN HAZIRLANAN MARŞA DEĞİNDİ

Bahçeli, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla hazırlanan ve milli birlik, kardeşlik ile Terörsüz Türkiye temalarına yer verilen marş hakkındaki soruyu da cevapladı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümünün önemine değinen Bahçeli, hazırlanan marşı beğendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

"Marş da güzel olmuştur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yazanı, besteleyenleri de kutluyorum" diyen Bahçeli, MHP olarak Cumhuriyet Bayramı'nı Türkiye genelinde bu marşla kutlayacaklarına inandığını söyledi.

SİYASET VE LİDERLİK OKULU'NDA 24. DÖNEM BAŞLADI

Bahçeli, törenin açılışında yaptığı konuşmada ise Siyaset ve Liderlik Okulu'nun Türk siyasi hayatına katkı sağladığını belirterek 24. dönemin başladığını duyurdu.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Bahçeli, eğitim programına katılanlara başarılar diledi.

Siyaset ve Liderlik Okulu'na bilgileriyle katkı sağlayacak bilim insanlarına teşekkür eden Bahçeli, katılımcıların her konuyu rahatlıkla tartışabilecekleri bir ortamda bulunmalarını temenni etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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