Türkiye’nin toplam altın varlığı, kasımdaki sert düşüşle yaklaşık 42 milyar dolar geriledi. Ekim sonunda 600 milyar dolar civarında hesaplanan stokun piyasa değeri 558 milyar dolara düştü. TL karşılığı 2,1 trilyon lirayı aşan kayıp, gram altın üzerinden hesaplandığında 344 tona denk geliyor. Vatandaşların birikimlerinin yanı sıra Merkez Bankasının rezervlerini de kapsayan tablo, altındaki düşüşün servet etkisini gözler önüne serdi.

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Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert gerileme, Türkiye'nin toplam altın varlığında da büyük kayba yol açtı.

QNB ekonomistlerinin hesaplamalarına göre ekim ayı sonunda Türkiye'nin toplam altın stoku 4 bin 568 ton seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu miktar, yalnızca vatandaşların yastık altındaki altınlarını ifade etmiyor. Hesaplamaya altın mevduatlarının yanı sıra Hazine ve Merkez Bankasının sahip olduğu altınlar da dahil ediliyor. Ortaya çıkan büyüklük, Türkiye'nin yurt içindeki toplam altın varlığını yaklaşık olarak gösteriyor.

42 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Ekim sonunda ons altın fiyatı üzerinden yaklaşık 600 milyar dolar olarak hesaplanan toplam stokun değeri, 18 Kasım işlemlerinde ons fiyatının 3.800 dolara kadar gerilemesiyle yaklaşık 558,1 milyar dolara indi.

Böylece toplam altın varlığının dolar karşılığında yaklaşık 42 milyar dolarlık kayıp meydana geldi. Söz konusu tutar, 50,40 TL'lik dolar kuru üzerinden yaklaşık 2 trilyon 117 milyar TL'ye karşılık geliyor.

Servetimiz gram gram eridi! İşte son düşüşteki kayıp

344 TON ALTINA DENK

Yaşanan değer kaybının büyüklüğü gram altın üzerinden hesaplandığında da dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Gram altının 6.150 TL olduğu varsayımıyla 2,12 trilyon TL'lik değer kaybı, yaklaşık 344 milyon gram altına karşılık geliyor. Başka bir ifadeyle bu tutar 344 ton altına karşılık geliyor.

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KAZANC DA GERİLEDİ

Öte yandan QNB ekonomistlerinin hesaplamalarında, 2025 başından itibaren Türkiye'nin altın stokundan sağladığı birikimli değerleme kazancı da dikkat çekiyor. Söz konusu kazanç şubat sonunda 370 milyar dolarla zirveye ulaşırken, ekim döneminde 195 milyar dolara kadar gerilemişti. Kasımda da devam eden fiyat düşüşü altın varlığının piyasa değerindeki gerilemeyi daha belirgin hale getirdi.

SERVET ETKİSİ AZALIYOR

TCMB Başkanı Fatih Karahan da son aylarda tüketici güven endeksinde bir gerileme gördüklerine işaret ederek, "Bazı öncü verilere baktığımızda talepte bir soğuma görüyoruz. Bütün verilere yayılmış olmasa da bazı verilerde talep üzerinde aşağı yönlü baskıların artabileceğine dair emareler var." şeklinde konuşmuştu.

Enflasyon Raporu Sunumunda konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Karahan; yavaşlamada para politikasının gecikmeli etkilerinin, altın fiyatlarındaki düşüşün, Orta Doğu'daki savaşın ve fon piyasasındaki gelişmelerin etkili olabileceğine işaret etmişti.