SPK’dan Alnus, Bulls ve Pusula Yatırım’a geçici faaliyet durdurma kararı!

SPK, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerini 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durdurdu.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bültende aracı kurumlara ve finans sektöründeki şirketlere yönelik kararlarını duyurdu.

SPK, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerini 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durdurdu.

Kararların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri kapsamında alındığı bildirildi.

HSBC YATIRIM’A 354 BİN LİRA CEZA

SPK, HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 354 bin 803 lira 96 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ceza gerekçesi, nakit ve kıymetlerin zamanaşımının tespiti konusunda yeterli araştırma yapılmaması ve gerekli mesleki dikkat ve özenin gösterilmemesi olarak açıklandı.

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METAS GAYRİMENKUL YETKİLİ KURULUŞLAR LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Kurul, Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ’nin gayrimenkul değerleme alanında yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılmasına karar verdi.

SPK bülteninde ayrıca Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin tahvil ve finansman bonosu ihracı için 1 milyar liralık nominal ihraç tavanına onay verildiği belirtildi. İhracın tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor.