Düzenli getiri elde etmek isteyen ve faiz hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından tercih edilen sukuk için vergilendirme kuralları, getiri hesaplaması ve yatırım öncesinde dikkat edilmesi gereken noktalar merak konusu. Peki, Sukukların (Kira sertifikalarının) vergilendirilmesi nasıldır?

Sukuk ya da kira sertifikası, bir varlık veya projeden elde edilen gelir üzerinde pay sahipliği hakkı sunan faizsiz sermaye piyasası araçları arasındadır. Yatırımcılar satın aldıkları sertifikalar oranında ilgili varlıktan elde edilen gelirlerden pay alabiliyor. Katılım finans ilkelerine uygun olarak oluşturulan bu sistemde getiriler belirli dönemlerde yatırımcılara aktarılabiliyor. Bazı kira sertifikalarında ödeme vade sonunda tek seferde yapılırken bazı ürünlerde ise dönemsel gelir dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bu yönüyle sukuk, düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için alternatif bir yatırım aracı olarak sıklıkla tercih ediliyor. Peki, Sukukların (Kira sertifikalarının) vergilendirilmesi nasıldır?

Sukukların (Kira sertifikalarının) vergilendirilmesi nasıldır?

SUKUKLARIN (KİRA SERTİFİKALARININ) VERGİLENDİRİLMESİ NASILDIR?

Kira sertifikalarının vergilendirilmesi ihraç eden kurumun niteliğine ve yatırımcının statüsüne göre farklılık gösterebilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen yurt içi sukuklarda belirli dönemler için çeşitli vergi avantajları uygulanabiliyor.

Yurt dışında ihraç edilen Hazine sukuklarında ise gerçek kişiler elde ettikleri gelirler için gelir vergisi yükümlülüğüyle karşılaşabilir. Kurumsal yatırımcılar açısından ise kurumlar vergisi hükümleri uygulanır.

Sukukların (Kira sertifikalarının) vergilendirilmesi nasıldır?

Özel sektör tarafından çıkarılan kira sertifikalarında gerçek kişiler, dernekler ve vakıflar için alım satım kazançları ile kira gelirleri üzerinden genellikle yüzde 5 oranında stopaj uygulanıyor. Bazı ihraçlarda bu oran yüzde 10 seviyesine kadar çıkabiliyor. Şirketler açısından elde edilen gelirler kurum kazancına dahil edilerek kurumlar vergisine tabi tutuluyor.





Sukukların (Kira sertifikalarının) vergilendirilmesi nasıldır?

SUKUK YATIRIMI YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar kira sertifikası yatırımı yapacak kişilerin öncelikle ürünün yapısını ve ihraç koşullarını incelemesi gerektiğini belirtiyor. Sertifikanın sabit mi yoksa değişken getirili mi olduğu, risk seviyesi, vade süresi ve beklenen kazanç oranı yatırım kararı açısından önem taşıyor.

Yatırımcıların talep toplama dönemlerini takip etmesi, ihraççı kurumun finansal yapısını değerlendirmesi ve ikinci el piyasada işlem gören sukukların fiyat hareketlerini izlemesi öneriliyor. Bilhassa vadeden önce satış yapmayı düşünen yatırımcılar için piyasa fiyatlarındaki değişimler önemli risk unsurları arasındadır.

Sukukların (Kira sertifikalarının) vergilendirilmesi nasıldır?

SUKUKUN AVANTAJLARI NELERDİR?

Kira sertifikaları yatırımcılara orta ve uzun vadede gelir elde etme fırsatı sunabiliyor. Düzenli ödeme yapılabilmesi, gerçek varlıklara dayalı bir yapıya sahip olması ve Borsa İstanbul'da işlem görebilmesi sukukun avantajları arasındadır.

Likidite imkanı sayesinde yatırımcılar ihtiyaç duymaları halinde sertifikalarını vade sonunu beklemeden ikinci el piyasada satabiliyor. Bazı kira sertifikaları ise finansal kuruluşlar tarafından teminat olarak kabul edilebiliyor.