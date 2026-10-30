Tasfiye fonlarında ilk ara ödeme yapıldı! İşte hesaplara yatırılan toplam tutar

Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında ilk ara ödemeler başladı. 30 Ekim itibarıyla yatırımcıların hesaplarına 29,3 milyar TL yatırılırken, olağan ve olağanüstü tasfiyelerde bugüne kadar yapılan toplam ödeme 97,3 milyar TL’ye ulaştı.

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TBMM’de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilgili düzenlemeleriyle tasfiye süreci netlik kazanan yatırım fonlarında ilk ara ödemeler bugün başladı.

Olağanüstü tasfiyeye konu yatırım fonlarındaki ödemeler, 30 Ekim 2026 itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

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29,3 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

Atlas, Tera ve Pusula bünyesindeki 7 fon kapsamındaki 235 bin 705 yatırımcıya ödeme yapıldı. Ara ödemeler kapsamında bugün toplam 29,3 milyar lira hesaplara aktarıldı.

BUGÜNE KADAR 97,3 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

Önceki süreçte A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef portföy yönetim şirketlerinin oluşturduğu olağan tasfiye kapsamında ise 93 fonda 63 bin 759 yatırımcıya 68 milyar lira ödenmişti.

Böylece, bugün itibarıyla olağan ve olağanüstü tüm tasfiyelerde toplam 100 fonda 299 bin 464 yatırımcıya 97,3 milyar lira ödeme yapılmış oldu.

ÖDEME KAPSAMI VE GELECEK PLANLAMASI

Yetkili kurumların yaptığı denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği belirlenen yatırımcılar, ara ödeme kapsamı dışında bırakıldı.

7596 sayılı Kanun ve SPK'nin 76/1903 sayılı kararı kapsamında yapılacak ara ödemeler, para piyasası fonlarından başlamak üzere, en düşük fon katılma payı sahibinden en çok olana doğru olacak ve en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde devam edecek.