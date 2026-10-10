Ünlü market zinciri de mağdur çıktı! Tasfiye edilen fonda 514 milyon lirası kalmış

Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden Mopaş, tasfiye sürecine alınan Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu’nda (HPH) finansal varlıklarının yaklaşık yüzde 20,4’ünü değerlendirdiğini açıkladı. Şirketin toplam finansal varlıkları 2,52 milyar TL seviyesinde bulunurken, fondaki tutarın yaklaşık 514 milyon TL olduğu hesaplandı.

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Fon soruşturması ve tasfiye sürecine ilişkin gelişmelerin ardından şirketlerden gelen açıklamalara bir yenisi eklendi. Mopaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, finansal varlıklarının bir bölümünü tasfiye sürecine alınan Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu’nda değerlendirdiğini duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, toplam finansal varlıkları yaklaşık 2,52 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu varlıkların yaklaşık yüzde 20,4’lük kısmı ise HPH fonunda değerlendirildi. Söz konusu oran üzerinden yapılan hesaplamaya göre, fondaki tutar yaklaşık 514 milyon TL seviyesinde.

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'EN DÜŞÜK RİSK' DEĞERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Mopaş, yatırım yaptığı fonun ilan edilen risk değerinin 1/7, yani en düşük risk seviyesinde olduğuna dikkat çekti. Şirket, finansal yönetim yaklaşımında düşük risk ve sermayenin korunmasını esas aldığını belirtti.

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TAHSİLAT SÜRECİ TAKİP EDİLİYOR

KAP açıklamasında, fondaki anapara ve birikmiş getirilerin tahsiline yönelik hukuki ve idari süreçlerin ilgili kurumlar nezdinde yakından takip edildiği ifade edildi. Tasfiye ve geri ödeme sürecinin ilgili mevzuat ve resmî prosedürler çerçevesinde yürütüldüğü kaydedildi.

Şirket ayrıca mevcut finansal kaynaklarının, güçlü özkaynak yapısının ve operasyonel nakit üretme kapasitesinin ticari faaliyetlerini sürdürmesini desteklediğini vurguladı.

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'FAALİYETLERİMİZDE AKSAMA YOK'

Mopaş, fondaki varlıkların tasfiye sürecinde olmasının mevcut ticari faaliyetlerin devamlılığını, operasyonlarını ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesini olumsuz etkilemediğini bildirdi.

Şirket, tasfiye ve geri ödeme sürecindeki gelişmeleri takip ettiğini, kamuya açıklanması gereken önemli gelişmelerin ortaya çıkması durumunda yatırımcıları ayrıca bilgilendireceğini belirtti.