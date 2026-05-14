Vakıf Katılım Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayata geçirdiği 8,5 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) projesiyle; Genel müdürlük ve şubelerinin yıllık enerji ihtiyacını karşılıyor. Proje, 'Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'nün sahibi oldu. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, yenilenebilir enerji yatırımlarını, gelecek nesillere olan sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından düzenlenen 11. İstanbul Karbon Zirvesi'nde, iklim değişikliğiyle mücadelede fark oluşturan projeler ödüllendirildi. Vakıf Katılım da Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayata geçirdiği 8,5 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) projesiyle, 'Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'nün sahibi oldu.

7,4 MİLYON TON KARBON SALINIMI

Banka, yıllık elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefi doğrultusunda, söz konusu santrali Kasım 2025'te devreye aldı. Proje, 93 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirildi. Bu santralde yılda yaklaşık 15 milyon kilovat saat elektrik üretimi amaçlanıyor. Böylece 7 bin 380 ton karbon emisyonu azaltımı hedefleniyor.

14 BİN 612 ADET GÜNEŞ PANELİ

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, yenilenebilir enerji yatırımlarını, gelecek nesillere olan sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini belirterek “Geçen sene devreye aldığımız projede 14 bin 612 adet güneş paneli kullandık. Genel müdürlük binamızın ve tüm şubelerimizin yıllık enerji ihtiyacını, bu santralden karşılıyoruz. Projemiz sayesinde yılda yaklaşık 18 bin ağaca eş değer sera gazı dengelemesi sağlayarak, çevresel sürdürülebilirliğe kayda değer bir katkı sunuyoruz” dedi.