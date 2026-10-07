Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TBMM'den fon bilgilendirmesi: Vatandaşımızın hakkı korunacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM’de Genel Kurul'a hitap ediyor. Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin bilgi vererek, "Ekonomimizin temelleri sağlam, sistemik bir risk söz konusu değil." ifadelerini kullandı. Yılmaz, "Vatandaşımızın hakkı korunacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM’de Genel Kurul'a hitap ediyor. Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin bilgi vererek, "Ekonomimizin temelleri sağlam, sistemik bir risk söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle ekonomimizin temellerinin sağlam olduğunu, makroekonomik görünümümüze ilişkin bir sorunun olmadığını ifade etmek isterim. Deprem harcamalarına rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı %3 civarında bölgemizde yaşanan savaş ve bunun petrol fiyatları başta olmak üzere olumsuz etkilerine rağmen cari açığın milli gelire oranı %2.6 seviyelerinde. Merkez Bankamızın rezervleri dış şoklara karşı emniyet sağlarken bankacılık sistemimiz yükseldi. sermaye yeterlilik oranlarıyla son derece güvenilir bir yapıda. Birazdan detaylarına gireceğim sorunlu fonların sermaye piyasamızın genel resmini temsil etmediğini de önemle vurgulamak isterim. Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sorunlu fonların tasfiyesi sermaye piyasalarımızı zayıflatmayacak. Bilakis potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Yanlışların üzerine kararlılıkla gidilirken çok yönlü tedbirlerle

sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sermaye piyasalarımızın gelen ile ve yaşanan sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayan finansal kurumlar ve araçlarla ilgili olarak iktidarı ve muhalefeti ile tüm kesimlerin hassasiyet taşıdığına inanıyorum. Sizler aracılığıyla medya ve sosyal medyada soruna yaklaşım biçimi konusunda da kısa bir değerlendirme yapmak isterim. Lütfen bu soruna olduğundan daha büyük veya olduğundan daha küçük bir anlam ifade etmeyelim. Gerçekçi olalım ve sağlıklı bilgilere dayalı yorumlar yapalım. Aksi takdirde yaşanan sorunlarla hiçbir bağı olmayan, işini düzgün yapan fonlara ve yatırımcılara zarar veririz.

Vücuda girmiş hastalıklı unsurları tedavi ederken ve tasfiye ederken vücudun kendisine zarar vermeyelim. Dolaylı olarak bu gelişmelerden etkilenen şirketlere ve milyonlarca yatırımcıya karşı bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Bilinmesini isterim ki Türkiye, kalkınma sürecimizin asli bir unsuru olan sermaye piyasalarını büyütme ve derinleştirme hedefinden asla geri adım atmayacaktır. Tasarrufların üretime ve yatırıma yönelmesini sağlayan, yatırımcısına güven veren ve finansman imkanlarını çeşitlendiren daha güçlü bir sermaye piyasası yapısı için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak.

Piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz. Yaşanan sorunları giderirken sermaye piyasalarımızın daha sağlıklı ve güçlü bir yapıda yoluna devam etmesini temin edeceğiz. Değerli milletvekilleri, sorunlu fonlarla ilgili olarak kamunun ve yatırımcıların haklarının korunması, sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi ve piyasanın sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilk günden itibaren başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net belirttiği üzere yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir.

Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır. Sermaye piyasalarımızda yaşanan sorunun her bir detayı ilk andan itibaren yetkili, adli ve idari kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte, somut tedbirler alınmakta ve gerekli adımlar atılmaktadır. Temel yaklaşımımız Sayın Cumhurbaşkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir. Bu çerçevede her türlü yanlış, hukuka aykırı işlem, istismar ve usulsüzlükle mücadele verilmektedir ve verilmeye devam edilecektir. Bizler hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Etkin bir idari ve adli süreç içinde gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan bir yaklaşımla da hiç kimseyi haksız yere töhmet altında tutmayacağız.

Yatırımcılarımızın, sermaye piyasalarımızın ve milletimizin hakkını korurken manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Değerli milletvekilleri, az önce vurguladığım üzere yaşanan sorun sermaye piyasalarımızın geneline yayılmış yapısal bir nitelik taşımamaktadır. 5 Ekim 2026 itibariyle tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının %2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle sorun fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Sermaye piyasalarımız gelişimini sürdürmektedir ve bu alandaki temel politikamızda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bununla beraber sorunun sınırlı bir alanda ortaya çıkması meselenin önemini azaltmamaktadır. Vatandaşlarımızın tasavvuflarını etkileyen, piyasaya güvenini zedeleyen veya haksız kazanca yol açan işlemlerin üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde karar vermeliyiz. gidilmektedir. Bir taraftan yaşanan sorundan olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atılırken diğer taraftan benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki tedbirler değerlendirilmektedir. Altını çizmek istediğim diğer bir temel husus bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Risk düzeyi yüksek serbest fonlar başta olmak üzere fon piyasalarında bankacılık sistemimizdeki devlet garantisi söz konusu değildir. Serbest fonlara giren herkes profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı talep formu sözleşmesini imzalar.

En az on milyon lira finansal varlık ile sisteme girilir. Yüksek kazanç beklentisi ile orantılı yüksek kayıp riskini de göze alır. Tasfiye sürecinde her bir fon bazında yatırımcıların haklarını ilgili fonun kaynakları ile karşılamak esastır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır. Ayrıca fahiş veya haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklar ile sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklar kullanılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu yoğun bir mesai harcamaktadır. Yol haritamız ve temel ilkelerimiz belirlenmiştir. Eş güdüm içinde ilgili her bir kurumumuz kendi yetki alanında somut adımlar atmaya başlamıştır. Şu hususun da altını özenle çizmek isterim. Bahse konu kurumların büyük bir kısmı bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoritelerdir. Kanunlar çerçevesinde kendilerine verilmiş yetkileri kullanmaktadırlar ve kendi kararlarını almaktadırlar. Her biri aldığı kararı usulünce kamuoyu ile de paylaşmaktadır. Fon Koordinasyon Kurulu genel eş güdümü sağlamakta, kurumlar arası ortak çalışmaları hızlandırmakta ve ilkesel yaklaşımları ortaklaştırmakta. akılla tespit etmektedir. Ayrıca kurulumuz kanuni düzenleme gerektiren hususlarda kurumların teknik desteğini sağlayarak meclis grubumuz ile ortak çalışmalar yapmaktadır. Özetle yürütmekte olduğumuz tasfiye sürecinde fon koordinasyonu kurulu olarak ana çerçevemiz şudur. Süreç şeffaf şekilde etkin ve olabilecek en hızlı şekilde sürdürülecektir. Hızlı derken hızlı ve doğru şekilde elbette hız adına doğrulardan da uzaklaşmadan ama olabilecek en hızlı şekilde yürütülecektir. Hazineden kaynak kullanılmayacaktır. Her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir.

Yatırımcılara payları oranında dağılım yapılması genel ilkedir, kanuni ilkedir. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile bir milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilerek ödemeler gerçekleştirilecektir. Kıymetli milletvekilleri 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Madov şirketi krizi, 2018 yılında Endonezya'da yaşanan Jivastraya krizi ve 2019 yılında Güney Kore'de yaşanan Lime krizi, denetim ve gözetim mekanizmaları güçlü, gelişmiş ekonomilerde de çeşitli piyasa oyuncularının piyasa oyuncularının piyasa bozucu faaliyetlerde bulunabildiğini göstermektedir. Finans piyasalarının yapısında maalesef böyle bir durum var. Çeşitli dönemlerde çeşitli sebeplerle finans piyasalarında sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Önemli olan bu piyasa bozucu yapıları en kısa sürede tespit etmek ve en etkili şekilde tasfiye etmektir. Ülkemizde yaşanan süreçte ilgili kurumlarımızın ve ilgili bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoritelerin sorumlulukları devlet denetleme kurulu tarafından başlatılmış olan kapsamlı incelemelerle netleştirilecektir. Bağımsız denetleyici ve düzenleyici kurumlarla ilgili meclisimizin yine çıkardığı çok teferruatlı kanunlar var. Oradaki usuller var. O usuller çerçevesinde elbette bu yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiştir. Şu anda sahada on müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulu'umuz bu çalışmaları sürdürmektedir. Gerekirse daha fazla müfettişle de bu çalışmalar etkili bir şekilde yapılacak. Idari sorumluluklar, kişisel sorumluluklar bu süreçte ortaya çıkarılacaktır. Güçlü bir ekiple şu anda sahada olan devlet denetleme kurulu tarafından yapılacak inceleme ve soruşturmaların benzer sorunlarla bir daha karşılaşılmaması adına gereken ilave tedbirlere de ışık tutacağına inanıyoruz. Devlet denetleme kurulunun çıkaracağı rapor sadece sorumlulukları netleştirmiş olmayacak.

Aynı zamanda sistemde tespit edilen açıklar da belirlenecek ve buna dönük bir daha böyle sorunların yaşanmaması adına alınması gereken tedbirlere ilişkin de yol gösterici bir raporun çıkmasını bekliyoruz. Bununla birlikte sürecin öncesinde de çeşitli adımlar atıldığını vurgulamak isterim. Çünkü kamuoyunda meclisimizde siyasi çevrelerde de bu tartışılıyor. Hiçbir şey yapılmadı mı bu süreçte şeklinde belli hassasiyetler eleştiriler dile getiriliyor. Bu çerçevede bu sorunlar ortaya çıkmadan atılmış olan bazı adımları da hatırlatmak isterim. 21 Kasım 2024'te finansal istikrar komitesinde alınan karar sonrası para piyasası fonlarının portföylerinin en az yüzde onunu Allah'a emanet olun. tahvil ve bonosunda tutmasını zorunlu hale getirdik. İyi ki bu yapılmış. Bugün bu sayede fonlarda en azından kesin olarak nakte çevrilebilir hazine bonoları ve tahvilleri var. Bunları da elbette yatırımcılar için değerlendireceğiz. 2 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi hisse senetlerinde manipülasyona ve serbest fonlardaki risklere karşı tedbir alınması hususunda değerlendirme yapmış ve harekete geçmiştir. 18 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi'nde alınan karar gereği serbest fonlara giriş eşiği 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltilmiştir. 17 Haziran 2026'da SPK serbest fonlara uygulanacak yeni düzenlemeler için TEFAŞ uygulama esaslarını onaylamıştır. 20 Temmuz 2026'da TEFAŞ'ın fon alım satım altyapısı yenilenmiştir. 30 Temmuz 2026'da BDDK 1 Ekim'den itibaren uygulanmak üzere tasarruf finansman şirketlerine topladıkları kaynakların hangi enstrümanlara yatırılabileceği konusunda düzenleme yapmıştır. 31 Temmuz 2026'da fonların portföyündeki borsada işlem gören gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının borsa fiyatı yerine en son açıklanan birim net aktif değer ile değerlendirilmesine karar verilmiştir."

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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