Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Finansal işlemlerde yeni dönem! Kimlik tespitinde sınır 2 katına çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Finansal işlemlerde yeni dönem! Kimlik tespitinde sınır 2 katına çıktı
Başlık ResmiFinansal işlemlerde yeni dönem! Kimlik tespitinde sınır 2 katına çıktı

Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında finansal işlemlerde kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yükseltildi. Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren sınır 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarılırken, elektronik transferlerde uygulanan 15 bin liralık eşik 30 bin liraya yükseltildi. Yeni düzenlemeyle internet ve mobil kanallardan yapılan işlemlerde müşteri doğrulama yöntemlerine ilişkin güvenlik şartları da yeniden belirlendi.

Kaydet
|

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında finansal işlemlerde kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yükseltildi. Yeni kararla banka ve finans işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren limitler 2 katına çıkarıldı. Mobil bankacılık ve SMS koduyla yapılan işlemlerde ise ıslak imza şartı esnetildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Yüzde 30’un beli kırılıyor! İşte enflasyonda yıl sonu tahminleri
TASARRUF ORTAĞIM

Yüzde 30’un beli kırılıyor! İşte enflasyonda yıl sonu tahminleri

KİMLİK TESPİTİ GEREKTİREN YENİ SINIRLAR

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren sınır 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarılırken, elektronik transferlerde uygulanan 15 bin liralık eşik 30 bin liraya yükseltildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının gerçekleştirdiği işlemlerde de 15 bin liralık sınır 30 bin liraya yükseltildi.

Yeni düzenlemede, birbirleriyle bağlantılı işlemlerin toplam tutarının da dikkate alınacağı belirtildi. Böylece işlemlerin parçalara bölünerek kimlik tespiti yükümlülüğünün dışında bırakılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Finansal işlemlerde yeni dönem! Kimlik tespitinde sınır 2 katına çıktı
Başlık ResmiFinansal işlemlerde yeni dönem! Kimlik tespitinde sınır 2 katına çıktı

İNTERNET VE MOBİL BANKACILIKTA YENİ DÖNEM

Yönetmelikte finansal kuruluşların internet ve mobil kanallar üzerinden gerçekleştirdiği müşteri doğrulama işlemlerine ilişkin de yeni bir düzenleme yapıldı.

Buna göre finansal kuruluşlar, internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden yaptıkları doğrulamalarda ya da müşterinin daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık SMS doğrulama kodunu (SMS OTP) kullanmaları halinde imza örneği almak zorunda olmayabilecek.

Ancak bu uygulama belirli güvenlik şartlarına bağlandı. Yapılan doğrulamanın işlemin niteliğine ve risk düzeyine uygun olması, işlemi yapan kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapmasını önleyecek güvenlik tedbirlerini içermesi gerekiyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Bankalar şimdiden tuşa bastı! 750 bin TL’nin aylık getirisi düştü
TASARRUF ORTAĞIM

Bankalar şimdiden tuşa bastı! 750 bin TL’nin aylık getirisi düştü

HER İŞLEMDE KİMLİK TESPİTİ KALKMIYOR

Parasal sınırların yükseltilmesi, daha düşük tutarlı tüm işlemlerde kimlik tespiti yapılmayacağı anlamına gelmiyor.

Sürekli iş ilişkisi kurulması, şüpheli işlem bildirimini gerektiren bir durumun bulunması veya daha önce alınan müşteri bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğundan şüphe edilmesi halinde tutar gözetilmeksizin kimlik tespiti yapılmaya devam edilecek.

Ayrıca şüpheli işlemlerin MASAK'a bildirilmesi açısından yeni bir alt sınır getirilmedi. Dolayısıyla kimlik tespitine ilişkin parasal eşiklerin yükseltilmesi, şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünün ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Düzenleme, 7 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.