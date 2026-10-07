Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında finansal işlemlerde kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yükseltildi. Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren sınır 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarılırken, elektronik transferlerde uygulanan 15 bin liralık eşik 30 bin liraya yükseltildi. Yeni düzenlemeyle internet ve mobil kanallardan yapılan işlemlerde müşteri doğrulama yöntemlerine ilişkin güvenlik şartları da yeniden belirlendi.

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"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında finansal işlemlerde kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yükseltildi. Yeni kararla banka ve finans işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren limitler 2 katına çıkarıldı. Mobil bankacılık ve SMS koduyla yapılan işlemlerde ise ıslak imza şartı esnetildi.

KİMLİK TESPİTİ GEREKTİREN YENİ SINIRLAR

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren sınır 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarılırken, elektronik transferlerde uygulanan 15 bin liralık eşik 30 bin liraya yükseltildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının gerçekleştirdiği işlemlerde de 15 bin liralık sınır 30 bin liraya yükseltildi.

Yeni düzenlemede, birbirleriyle bağlantılı işlemlerin toplam tutarının da dikkate alınacağı belirtildi. Böylece işlemlerin parçalara bölünerek kimlik tespiti yükümlülüğünün dışında bırakılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Finansal işlemlerde yeni dönem! Kimlik tespitinde sınır 2 katına çıktı

İNTERNET VE MOBİL BANKACILIKTA YENİ DÖNEM

Yönetmelikte finansal kuruluşların internet ve mobil kanallar üzerinden gerçekleştirdiği müşteri doğrulama işlemlerine ilişkin de yeni bir düzenleme yapıldı.

Buna göre finansal kuruluşlar, internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden yaptıkları doğrulamalarda ya da müşterinin daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık SMS doğrulama kodunu (SMS OTP) kullanmaları halinde imza örneği almak zorunda olmayabilecek.

Ancak bu uygulama belirli güvenlik şartlarına bağlandı. Yapılan doğrulamanın işlemin niteliğine ve risk düzeyine uygun olması, işlemi yapan kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapmasını önleyecek güvenlik tedbirlerini içermesi gerekiyor.

HER İŞLEMDE KİMLİK TESPİTİ KALKMIYOR

Parasal sınırların yükseltilmesi, daha düşük tutarlı tüm işlemlerde kimlik tespiti yapılmayacağı anlamına gelmiyor.

Sürekli iş ilişkisi kurulması, şüpheli işlem bildirimini gerektiren bir durumun bulunması veya daha önce alınan müşteri bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğundan şüphe edilmesi halinde tutar gözetilmeksizin kimlik tespiti yapılmaya devam edilecek.

Ayrıca şüpheli işlemlerin MASAK'a bildirilmesi açısından yeni bir alt sınır getirilmedi. Dolayısıyla kimlik tespitine ilişkin parasal eşiklerin yükseltilmesi, şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünün ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Düzenleme, 7 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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