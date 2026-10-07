Yüzde 30’un beli kırılıyor! İşte enflasyonda yıl sonu tahminleri

Eylül ayında TÜFE’nin beklenti altında gerçekleşmesinin ardından, kurumlar yıl sonu enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize etmeye başladı. İş Yatırım, tahminini yüzde 29,7'den yüzde 29,5'e ve OYAK Yatırım yüzde 29,5'ten yüzde 29,2'ye çekti. Birçok kurumun beklentisi yüzde 29’a yakınlaştı. Daha az sayıda kurum yüzde 30 beklentisini dile getirdi. Enflasyonda zayıf iç talep destekleyici, enerji fiyatları ise risk olarak gösteriliyor.

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Eylül ayında beklentilerin altında kalan enflasyon rakamlarının ardından kurumlar da yıl sonu tahminlerini aşağı çekmeye başladı. Tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,84 artması ve yıllık enflasyonun yüzde 29,73 ile 57 ay sonra yüzde 30'un altına gerilemesi, bazı kurumların 2026 sonu enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize etmesine yol açtı.

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YÜZDE 29 BANDI ÖNE ÇIKIYOR

İş Yatırım, Eylül verisinin ardından 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,70'ten yüzde 29,50'ye indirdi. Kurum, aylık enflasyonun ana eğiliminde yüzde 1,7 civarına gerileyen seyrin dezenflasyon sürecini desteklediğini belirtti.

OYAK Yatırım da yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 29,5'ten yüzde 29,2'ye çekti. Kurum, yüksek petrol fiyatlarına rağmen temel enflasyon görünümündeki iyileşmenin sürdüğünü ve bunun büyük ölçüde iç talepteki zayıflamayı yansıttığını değerlendirdi.

Tacirler Yatırım yıl sonu tahminini yüzde 29,2 olarak açıklarken; enerji fiyatlarının yüksek seviyelerini korumasına ve kademeli ÖTV ayarlamalarının oluşturduğu baskılara dikkat çekti.

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BAZILARI YÜZDE 29'UN ALTINDA

Eylül verisinin ardından bazı kurumların tahminlerinin yüzde 29 seviyesinin altında olduğu görüldü. Alnus Yatırım yüzde 28,88, Kuveyt Türk Yatırım ise yüzde 28,8 ile yıl sonu için daha düşük bir enflasyon öngörüyor.

Bu tahminlerde de “enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamaya” dikkat çekildi. İç talepteki soğuma da dezenflasyonist sürecin önemli desteklerinden biri olarak öne çıkarıldı.

YÜZDE 30 SINIRI DA MASADA

Garanti BBVA, Akbank ve Gedik Yatırım ise yıl sonu enflasyon tahminlerini “yüzde 30” seviyesinde koruyor.

Akbank, eylül verisinin beklentilerin altında kalmasında özellikle gıda fiyatlarının etkili olduğunu belirtirken; zayıf talep koşullarının, akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artışın enflasyona geçişini sınırladığına dikkat çekti. Bununla birlikte kurum, son aylarda ılımlı seyreden bazı gıda fiyatlarında biriken maliyet baskılarının önümüzdeki dönemde izlenmesi gerektiğini değerlendirdi.

YIL SONU TÜFE TAHMİLERİ

Kurumların, eylül TÜFE verisinin ardından yıl sonu enflasyon tahminleri şöyle: