Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Geçen hafta benzine ve motorine gelen indirimlerin ardından motorine bu gece yarısı bir indirim daha bekleniyor. Araç sahipleri, fiyat değişikliğiyle birlikte 50 litrelik depoda 216 TL tasarruf sağlayacak.

Özetle Kaydet a- | +A

Araç sahipleri için güzel haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim üstüne indirim olarak yansıyor.

20 Kasım'da motorine 6 lira 58 kuruş, 21 Kasım'da ise benzine 2 lira 95 kuruş indirim gelmişti. Geçen haftaki fiyat değişimlerinin ardından benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı ise 20 lirayı aşmıştı.

1 depoda 216 TL tasarruf sağlayacak! Motorine bir indirim daha

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Brent petrolün varil fiyatının 87 dolara kadar gerilemesi üzerine akaryakıta bir indirim daha göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla motorine 4 lira 32 kuruş indirim bekleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Altında yeniden satış baskısı! Bir haftada 20 tonluk para çıkışı

1 DEPODA 216 TL TASARRUF

Motorine gelen 4 lira 32 kuruşluk indirimin ardından araç sahiplerinin yakıt masrafında da önemli bir düşüş olacak. 50 litrelik bir depoda 216 TL tasarruf sağlanacak.

1 depoda 216 TL tasarruf sağlayacak! Motorine bir indirim daha

FİYAT FARKI 16 TL'YE GERİLEYECEK

İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 84 lira 58 kuruşa gerileyecek. Böylece benzin ve motorin arasındaki fark 16 TL seviyelerine düşecek.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Dipten hızlı yükselen hisseler! İki sektör borsada pozitif ayrıştı

25 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI