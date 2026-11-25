1 depoda 216 TL tasarruf sağlayacak! Motorine bir indirim daha
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Geçen hafta benzine ve motorine gelen indirimlerin ardından motorine bu gece yarısı bir indirim daha bekleniyor. Araç sahipleri, fiyat değişikliğiyle birlikte 50 litrelik depoda 216 TL tasarruf sağlayacak.
Araç sahipleri için güzel haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim üstüne indirim olarak yansıyor.
20 Kasım'da motorine 6 lira 58 kuruş, 21 Kasım'da ise benzine 2 lira 95 kuruş indirim gelmişti. Geçen haftaki fiyat değişimlerinin ardından benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı ise 20 lirayı aşmıştı.
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Brent petrolün varil fiyatının 87 dolara kadar gerilemesi üzerine akaryakıta bir indirim daha göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla motorine 4 lira 32 kuruş indirim bekleniyor.
1 DEPODA 216 TL TASARRUF
Motorine gelen 4 lira 32 kuruşluk indirimin ardından araç sahiplerinin yakıt masrafında da önemli bir düşüş olacak. 50 litrelik bir depoda 216 TL tasarruf sağlanacak.
FİYAT FARKI 16 TL'YE GERİLEYECEK
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 84 lira 58 kuruşa gerileyecek. Böylece benzin ve motorin arasındaki fark 16 TL seviyelerine düşecek.
Dipten hızlı yükselen hisseler! İki sektör borsada pozitif ayrıştı
25 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|68.40
|88.90
|50.70
|İstanbul Anadolu
|68.20
|88.70
|50.10
|Ankara
|69.40
|90.00
|50.79
|İzmir
|69.60
|90.20
|50.70