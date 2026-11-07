Üç haftalık düşüş serisini geride bırakan gram altın, bu hafta yüzde 5,45 yükselerek 6.560 TL'ye ulaştı. Son 11 haftanın en hızlı yükselişine imza atan gram altında, bir haftalık kazanç 340 TL'yi buldu. Böylece altın yatırımcısının bir haftada elde ettiği getiri, yaklaşık iki aylık TL kâr payı kazancına karşılık geldi.

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Üç haftalık düşüş serisinin ardından altının gram fiyatı, bu haftayı sert yükselişle tamamladı. Geçen haftayı 6.220 TL'den kapatan gram altın, bu hafta 6.560 TL'ye kadar yükseldi. Böylece haftalık prim yüzde 5,45 olarak gerçekleşti. Gram altın, aynı zamanda son 11 haftanın en hızlı yükselişine imza attı.

Küresel piyasalarda ons altının haftalık bazda yüzde 5 değer kazanarak 4.069 dolara yükselmesi, yurt içinde gram fiyatını da destekledi. Gram altında yaklaşık son 3 ayın en yüksek haftalık priminin, iki aylık TL kâr payı getirisine karşılık gelmesi de dikkat çekti.

ABD SEÇİMLERİ

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelerin başında ABD ara seçimleri geldi. Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele geçirmesi, piyasalarda ABD yönetiminin politikalarına ilişkin değişim beklentilerini gündeme taşıdı.

Başkan Donald Trump'ın ekonomi, vergi, kamu harcamaları ve yapay zekâ yatırımlarına yönelik politikalarının Kongre'de daha fazla dirençle karşılaşabileceği değerlendirildi. Bu durum, ABD ekonomisinin büyüme görünümüne ilişkin beklentileri de etkiledi.

Seçim sonuçlarının ardından oluşan belirsizlik ortamı ABD tahvil getirilerinde düşüşü beraberinde getirirken, getirisi olmayan altın bu gelişmeden destek buldu.

1 haftada 2 aylık TL getirisi! Altında 11 haftanın en sert yükselişi

PETROL FİYATLARI

Öte yandan, ABD seçimlerinin ardından Washington ile Tahran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenebileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Enerji maliyetlerindeki gerileme, küresel enflasyon baskılarının hafifleyebileceği ve ABD Merkez Bankasının (FED) daha sıkı bir para politikasına ihtiyaç duymayabileceği beklentilerini destekledi. Bu görünüm de altın fiyatlarına pozitif yansıdı.

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İSTİHDAM VERİLERİ

Haftanın son işlem gününde ise ABD'den gelen güçlü istihdam verileri, altının yükselişini bir miktar sınırladı. Ekim ayında tarım dışı istihdamın beklentileri aşması ve işsizlik oranının yüzde 4,1'e gerilemesi, FED'in para politikasında gevşemeye gideceği beklentilerini zayıflattı. Enflasyonist baskılara karşı yüksek oranların daha uzun süre korunabileceği düşüncesi, altın üzerinde baskı oluşturdu.

1 haftada 2 aylık TL getirisi! Altında 11 haftanın en sert yükselişi

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Hafta içinde 4.147 dolara kadar yükselen ons altın, kâr satışlarının etkisiyle kazanımlarının bir bölümünü geri verdi. Analistler, ons fiyatında 4.220 dolar seviyesini ana direnç, 4.000 doları ise psikolojik destek olarak izlemeyi sürdürüyor.