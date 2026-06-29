Enflasyonda düşüş beklentisi, katılım bankaları tarafından teklif edilen kâr payı oranlarında şimdiden gevşemeyi beraberinde getirdi. Geçen hafta %40,51 olan en yüksek kâr payı oranı, bu hafta sınırlı düşüşle %40,41’e çekildi. Buna paralel olarak 1 milyon TL’nin getirisinde de gerileme yaşandı. İşte katılım bankalarının güncel kâr payı oranları…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkan enflasyon verileri 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak.

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede haziranda aylık TÜFE’nin %1 seviyesinde gerçekleşebileceği beklentisi dile getirilerek “Bu doğrultuda yıllık enflasyonun da %32,6’dan %32,1’e gerilemesini bekliyoruz. Mayısta gıda fiyatlarında gözlenen düşüş eğiliminin haziranda devam ettiğini izliyoruz. Bu çerçevede gıda grubunda üst üste ikinci ay negatif aylık enflasyon gerçekleşeceğini öngörüyoruz. ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes sonrasında enerji fiyatlarında gözlemlenen geri çekilmenin de kısa vadede enflasyonist baskıları kısmen hafifletebileceğini değerlendiriyoruz” denildi.

TCMB KARARI VE NATO ZİRVESİ

Kuveyt Türk Yatırım tarafından paylaşılan bültende “Haziranda TÜFE'nin aylık bazda %0,89 artacağını, yıllık enflasyonun ise %31,98 seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki ılımlı görünümün korunması halinde, para politikasına ilişkin beklentilerin de piyasa üzerindeki etkisinin olumlu kalabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin devamı, NATO Zirvesi'nden gelebilecek mesajlar ve temmuz ayındaki TCMB PPK kararı, piyasaların ana gündem maddeleri olmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.

KÂR PAYI ORANLARI GERİLEDİ

Bu arada enflasyonda düşüş beklentisi, katılım bankaları tarafından teklif edilen kâr payı oranlarında şimdiden düşüşü beraberinde getirdi. Geçen hafta %40,51 olan en yüksek kâr payı oranı, bu hafta sınırlı düşüşle %40,41’e geriledi.

29 Haziran 2026 itibarıyla katılım bankalarının kâr payı oranları şöyle:

Banka Adı Kâr Payı Oranı Türkiye Finans %40,41 Hayat Finans %38,27 Kuveyt Türk %36,04 Dünya Katılım %33,31 Vakıf Katılım %32,30 Albaraka %31,35

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Rakamlar, şubelere göre farklılık gösterebilir.)

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak 1 milyon TL’nin örnek getiri tablosu ise şu şekilde:

Finansman Tutarı 1 milyon TL Finansman Vadesi 31 gün Finansman Oranı %40,41 Net Getiri 28 bin 316 TL

Son durumda 1 milyon TL’nin aylık kâr payı getirisinin asgari ücret ile aynı seviyede gerçekleştiği de görüldü.