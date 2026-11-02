3 Kasım öncesi son umut! Petrol haftaya düşüşle başladı

ABD-İran hattında diplomatik çözüm arayışlarının hız kazanmasıyla birlikte petrol fiyatları haftanın ilk işlemlerinde yaklaşık %3 geriledi ve TSİ 06:15 itibarıyla 110 dolar sınırına çekildi. Piyasalarda yarın gerçekleşecek ABD ara seçimleri sonrasında, Washington-Tahran hattında yaşanacak gelişmeler izleniyor. Diplomasi umutları petrolü aşağı çekerken, farklı bölgelerdeki çatışmalar ve arz riskleri daha fazla düşüşün önüne geçiyor.

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Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya düşüşle başladı. TSİ 06:15 itibarıyla 110,15 dolardan işlem gören petrolde ilk işlemlerde yüzde 2,9’luk gerileme dikkat çekti. Geçen hafta önceki vadeli kontratta 118 dolar sınırına kadar dayanan fiyatlarda, yeni vadede daha ılımlı seyir öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşte ABD-İran hattında diplomatik çözüm arayışlarının yeniden hız kazanması etkili oluyor.

Katar ve İranlı yetkililer, savaşı sona erdirecek bir anlaşma zemini oluşturmak amacıyla Doha'da üç gün üst üste temaslarda bulundu. Ancak görüşmelerden henüz ateşkes veya nihai bir anlaşma çıkmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar ile istişarelerin sürdüğünü belirtirken, Tahran'ın hem diplomasiye hem de savunmaya hazır olduğu mesajını verdi.

KRİTİK TARİH 3 KASIM

ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki açıklamalarında İran ile görüşmelerin ilerlediğini belirterek, 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce yeni saldırılar düzenlemeyeceklerini ifade etmişti. Ancak ABD’nin, seçim sonrasında askerî harekât ihtimalini de tamamen dışlamaması, piyasalardaki belirsizliğin sürmesine sebep oluyor.

İran ise yeni bir saldırı durumunda komşu ülkelerdeki ABD ve İsrail hedeflerine misilleme yapılabileceği uyarısını tekrarlıyor.

HÜRMÜZ'DE ARZ RİSKİ

Öte yandan Orta Doğu'daki arz güvenliği problemleri de devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin ciddi şekilde yavaşladığı, hafta sonunda geçişlerin oldukça düşük seviyelere gerilediği bildiriliyor. İki petrol tankerinin mayınlara çarptığı yönündeki iddialar da güvenlik endişelerini artırdı.

Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik Husi tehdidi ve Rusya-Ukrayna savaşında enerji tesislerinin hedef alınması da petrol arzı açısından risk oluşturuyor.

Son durumda diplomasi umutları petrol fiyatlarını aşağı çekerken, farklı bölgelerdeki arz riskleri daha fazla düşüşün önüne geçiyor.

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OPEC+ ÜRETİMİ SABİT TUTTU

Petrol piyasalarında hafta sonunun bir diğer önemli gelişmesi OPEC+ kararından geldi. Suudi Arabistan ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 7 üretici, aralık ayında mevcut üretim hedeflerini koruma konusunda anlaştı. Söz konusu ülkelerin günlük toplam üretim hedefi yaklaşık 31 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

ZİRVEDEN KÂR SATIŞLARI

Öte yandan Brent petrolün geçen hafta son 6 ayın zirvesine yaklaşması, yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesini de beraberinde getirdi. Güçlü yükselişin ardından gelen teknik düzeltme, diplomatik gelişmelerle birleşince fiyatlardaki geri çekilmeyi hızlandırdı.

Piyasalarda şimdi 3 Kasım ABD ara seçimleri sonrasında Washington-Tahran hattında yaşanacak gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin seyri izleniyor. Yeni bir askerî tırmanışın yaşanması hâlinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskının yeniden güçlenebileceği değerlendiriliyor.