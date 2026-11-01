Altın ve gümüşte dengeleri bozacak gelişme! Ekonomist riskin boyutunu açıkladı

İran'la yeniden sıcak çatışma ihtimali petrol fiyatlarında savaş risk primini artırdı. Ekonomist Robin J. Brooks, petrol fiyatlarındaki yükselişin altın ve gümüşü baskıladığını belirterek olası yeni bir gerilimin değerli metaller üzerindeki etkisine dikkat çekti.

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İran’la yeniden sıcak çatışma yaşanabileceğine yönelik beklentiler, küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı. Ekonomist Robin J. Brooks, bu beklentinin en belirgin etkisinin petrol fiyatlarında görüldüğünü belirterek, Brent petrolde savaş kaynaklı risk priminin 25 doların üzerine çıktığını ifade etti.

Brooks’a göre Brent petrol, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğu dönemde ulaştığı seviyelere yeniden yükseldi. Ancak Basra Körfezi’nden petrol ihracatının savaş öncesi seviyelere dönmesiyle arz tarafında normalleşme sağlandı.

Ekonomist, Brent petrolün adil değerinin varil başına yaklaşık 90 dolar olduğunu, Aralık 2027 vadeli kontratların da bu seviyede işlem gördüğünü kaydetti. Mevcut fiyatlar ile uzun vadeli kontratlar arasındaki farkın, piyasada 25 doların üzerinde bir savaş risk primi bulunduğuna işaret ettiğini belirtti.

PETROL YÜKSELİYOR, ALTIN VE GÜMÜŞ BASKILANIYOR

CNBC-e'nin derlediği habere göre Brooks, değerli metallerde yaşanan son düşüşün, İran savaşının başlamasından bu yana gözlenen fiyat ilişkisiyle uyumlu olduğunu söyledi. Petrol fiyatlarının yükseldiği dönemlerde altın ve gümüşün baskı altında kaldığını belirten ekonomist, bu ilişkinin son dönemde de devam ettiğini ifade etti.

Altın, cuma günü yüzde 3,7 değer kaybederek bu yıl ilk kez belirgin biçimde 4 bin doların altına geriledi. Gümüşteki kayıp ise yüzde 5,9'a ulaştı.

Brooks’un Brent petrol ile altın ve gümüşün günlük fiyat değişimleri arasındaki 30 günlük hareketli korelasyon analizine göre, her iki değerli metal de petrol fiyatlarındaki yükselişe ters yönde tepki veriyor.

PETROLDEKİ YÜZDE 10'LUK ARTIŞ ALTINI VE GÜMÜŞÜ NASIL ETKİLİYOR?

Brooks’un ekim ayının ikinci yarısındaki fiyat hareketlerinden hesapladığı esnekliklere göre, Brent petrolün ön vadeli kontratlarında yüzde 10’luk yükseliş yaşanması, altın fiyatlarında yüzde 4, gümüşte ise yüzde 8 düşüşe karşılık geliyor.

Ancak ekonomist, bu hesaplamaların değerli metallerdeki olası kayıpları olduğundan büyük gösterebileceği görüşünde. Brooks, bunun ilk nedeni olarak Brent petrol fiyatlarında hâlihazırda yüksek bir savaş risk primi bulunmasını gösteriyor. Mevcut seviyelerin üzerine kalıcı yüzde 10’luk yeni bir yükselişin düşük ihtimal taşıdığını belirtiyor.

İkinci neden ise hesaplamada özellikle ekim ayının son iki haftasındaki fiyat hareketlerinin esas alınması. Brooks, bu dönemde altın ve gümüşün petrol fiyatlarına karşı olağan dönemlerden daha hassas hareket ettiğini, dolayısıyla hesaplanan etkinin savaşın başlangıcından bu yana gözlenen ortalama duyarlılığın üzerinde kaldığını ifade ediyor.

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2026 BAŞINDAKİ SERT DÜŞÜŞLER TEKRARLANIR MI?

İran savaşının şubat ayında başlamasının ardından altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşandığını hatırlatan Brooks, o dönemde çatışmanın piyasalar açısından beklenmedik bir gelişme olduğunu vurguladı.

Yeniden hava saldırılarının başlamasının ise artık büyük ölçüde beklendiğini belirten ekonomist, bu nedenle 2026’nın başında görülen ölçekte sert düşüşlerin tekrarlanma ihtimalini düşük değerlendiriyor.

Brooks’a göre mevcut belirsizlik döneminin sona ermesi halinde altın ve gümüş fiyatları yeniden toparlanabilir.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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