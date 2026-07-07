Petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıta zam olarak yansıdı. Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatında artış oldu. İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Piyasada yaşanan son hareketlilik akaryakıta zam olarak yansıdı.

MOTORİNE ZAM

Motorinin litre fiyatına 1 lira 31 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bugünden itibaren akaryakıt istasyonlarında tabelaya yansıdı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

Zammın ardından motorinin litresi Batı'daki şehirlerde 66-67 lira seviyelerine, Doğu'daki şehirlerde ise 67-68 lira seviyelerine çıktı.

Akaryakıta zam! Tabela gece yarısı değişti

7 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.87 66.02 31.19 İstanbul Anadolu 62.68 65.83 30.59 Ankara 63.82 67.09 31.19 İzmir 64.06 67.36 30.99

TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKITIN SATILDIĞI İL

Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. 7 Temmuz itibarıyla Hakkari'de benzin 65.42 lira, motorin ise 68.82 lira seviyesinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.