Altın ve borsada son günlerde yaşanan kayıplar BES portföyünü de etkiledi. Havuzunun büyüklüğü 11 günde 70 milyar TL gerileyerek 2,49 trilyon TL’ye indi. Altının portföydeki ağırlığı 1,22, hisse senetlerinin payı ise 0,84 puan azaldı. Kamu borçlanma araçlarının payı artarken, ilk 5 yatırım aracının toplam ağırlığı da yüzde 78,18’den yüzde 76,62’ye düştü.

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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) son günlerde altın ve borsada yaşanan kayıpların etkisiyle portföy büyüklüğünde gerileme yaşandı.

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre 13 Kasım 2026'da 2,56 trilyon TL olan BES havuzunun toplam büyüklüğü, 24 Kasım itibarıyla 2,49 trilyon TL'ye indi. Böylece 11 günlük dönemde sistemin toplam büyüklüğünde 70 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

Altın ve hisse senetlerinde yaşanan değer kayıpları, BES portföyünün genel görünümüne de yansıdı. Sistemde en yüksek ağırlığa sahip kıymetli madenler ile üçüncü sıradaki hisse senetlerinin portföy içindeki payı geriledi.

ALTININ AĞIRLIĞI AZALDI

13 Kasım'da BES havuzunun yüzde 35,51'ini oluşturan kıymetli madenlerin ağırlığı, 24 Kasım'da yüzde 34,29'a düştü. Böylece yaklaşık iki haftada altının portföydeki payında 1,22 puanlık gerileme yaşandı. Kıymetli madenlerin TL karşılığı da 909,06 milyar TL'den 853,82 milyar TL'ye indi.

Hisse senetlerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. 13 Kasım'da yüzde 14,55 olan hisse senetlerinin BES portföyündeki ağırlığı, 24 Kasım'da yüzde 13,71'e geriledi. Bu kalemdeki birikimlerin TL karşılığı ise 372,48 milyar TL'den 341,38 milyar TL'ye düştü.

Altın ve hisse faturası! BES’te 70 milyar TL’lik kayıp

BORÇLANMA ARAÇLARI ARTTI

Diğer yatırım araçlarında ise farklı bir görünüm ortaya çıktı. Kamu iç borçlanma araçlarının portföydeki ağırlığı yüzde 15,18'den yüzde 15,75'e yükseldi. Böylece bu yatırım aracının BES havuzundaki payı 0,57 puan arttı.

Ters repo ve repo işlemlerinin ağırlığı yüzde 6,73'ten yüzde 6,78'e çıkarken, fon katılma paylarının ağırlığı yüzde 6,21'den yüzde 6,09'a geriledi.

İLK 5'İN PAYI DA GERİLEDİ

BES havuzunda ilk beş sırada yer alan yatırım araçlarının toplam portföy ağırlığı da yaklaşık iki haftalık dönemde yüzde 78,18'den yüzde 76,62'ye indi. Söz konusu beş yatırım aracında değerlendirilen birikimlerin toplam tutarı yaklaşık 2 trilyon TL'den 1,91 trilyon TL'ye geriledi.

Analistler “Bu tablo para çıkışı olarak yorumlanmamalı. Altın ve hisse senetlerindeki değer kayıplarının hem BES havuzunun toplam büyüklüğünü hem de sistemin en büyük iki yatırım kaleminin portföy içindeki ağırlığını aşağı çektiği görülüyor” görüşünü aktarıyor.