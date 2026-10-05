5 Ekim 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.548 TL ve ons fiyatı 4.144 dolardan güne başladı. ABD’den gelen zayıf istihdam verileri FED’den faiz artışı beklentisini düşürerek altına nefes aldırdı. Yüksek tahvil faizi ve petrol fiyatları baskı unsuru olmaya devam ediyor. Çarşamba açıklanacak FED tutanakları, gelecek dönem faiz politikası için kritik öneme sahip. Ons fiyatında 4.110 dolar destek ve 4.230 dolar direnç olarak gösteriliyor.

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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, geçen haftaki yüzde 3,37’lik değer kaybının ardından yeni haftaya yatay başlangıç yaptı. Cuma gününü ons 4.140 dolardan tamamlamıştı. Bugünkü işlemlerde ise ons, TSİ 06:00 itibarıyla 4.144 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada işlem gören 5 Ekim 2026 gram altın fiyatı da 6.548 TL’den güne başlıyor.

Ons altında fiyatlar, analistlerin kritik direnç olarak gösterdiği 4.200-4.230 dolar bandının altında seyrediyor. Kısa vadede aşağıda ise 4.110 dolar seviyesi kritik destek olarak öne sürülüyor.

İSTİHDAM VE FED BEKLENTİLERİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, eylül ayında ABD’de tarım dışı istihdam yalnızca 29 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise 90 bin seviyesindeydi. Ağustos istihdam artışı da 162 binden 133 bine aşağı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı yüzde 4,1’den yüzde 4,2’ye yükseldi.

Altında kritik çarşamba! Yükselecek mi, düşecek mi?

Zayıf istihdam verisi, ABD Merkez Bankası’nın ek faiz artırımı konusunda elini zayıflattı. FED’in bu ay faizleri sabit tutma ihtimalini yüzde 80’e yaklaştı. Faiz artırım beklentilerinin zayıflaması, altına kısa vadeli nefes aldırdı.

TAHVİL FAİZLERİ VE PETROL

Buna karşılık ABD Hazine tahvil getirileri hâlâ yüksek seyrediyor. 10 yıllık tahvil getirisi 5,25 ile son çeyrek yüzyılın en zirve seviyelerine yakın konumunu koruyor. Dolar endeksi de 102 seviyesinin üzerine yönelirken; petrol fiyatlarının 100 dolar üzerindeki seyri de enerji kaynaklı enflasyon endişelerini canlı tutuyor. Bu gelişmeler, FED’in, faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini canlı tutuyor. Piyasa aralık ayında faiz artışını fiyatlamaya devam ediyor.

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GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Yeni haftanın gündemine bakıldığında; Eylül 15-16 FED toplantısının tutanakları 7 Ekim Çarşamba günü açıklanacak. Tutanaklar, FED üyelerinin faiz politikasına ilişkin görüş ayrılıklarını ve ek faiz artırımına yönelik yaklaşımını da ortaya koyacak.

Daha şahin bir FED yaklaşımının altın fiyatları için “frenleyici” olabileceği ifade ediliyor. Yatırımcılar bundan sonraki süreçte ABD istihdam piyasasındaki yavaşlamanın kalıcı olup olmadığını ve enflasyonun faiz politikasını ne ölçüde sınırlayacağını izleyecek.