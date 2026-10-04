"Buna bel bağlayarak hayal kurmayın!" İslam Memiş'ten 'altın' ve 'gümüş' değerlendirmesi

"ALTIN VE GÜMÜŞE BEL BAĞLAYARAK HAYALLER KURMAYIN"

İslam Memiş'in en dikkat çeken uyarılarından biri ise 2026 yılına ilişkin oldu. Daha önce yaptığı uyarıyı hatırlatan Memiş, "2026 yılında altın ve gümüşü bir spekülasyon aracı olarak değerlendirecekler" dedi.

Memiş, "O yüzden 2026 yılında altın ve gümüşe bel bağlayarak hayaller kurmayın uyarımı ben tekrar anımsatmak isterim" ifadelerini kullandı.