Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre Türkiye’de her yıl yaklaşık 19 bin erkeğe prostat kanseri teşhisi konuyor; 4 bin 800 kişi bu hastalık yüzünden hayatını kaybediyor. Bilim dünyasındaki yeni çalışmalar ise hastalığın klinik teşhisten tam 15 yıl önce kanda tespit edilebilen proteinlerle belirlenebileceğini gösteriyor.

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Türk Tıbbi Onkoloji Derneği uzmanları, hastalığın 40’lı yaşlara kadar indiğini belirterek, vakaların yüzde 30’unun hiç belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerlediği uyarısında bulundu.

Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olan prostat kanserinde teşhis ve tedavide yeni gelişmeler yaşanıyor. Prostat kanseri riskini taramak için kullanılan ve artık bir standart hâline gelen PSA kan testinin yanında bilim adamları hastalığı yıllar öncesinden belirlemeyi hedefleyen yeni bir kan testi üzerinde çalışıyor. Bilim dünyasındaki umut verici araştırmalardan birinin hastalık ortaya çıkmadan yıllar önce prostat kanserinin biyolojik izlerini bulmak olduğunu söyleyen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren, “Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada yaklaşık 7 bin erkek 16 yıl boyunca takip edildi. Bu erkeklerin kan örnekleri alındı. Yıllar içinde prostat kanseri teşhisi alan 982 erkeğin kanında, hastalığın ortaya çıkmasından 15 yıl önce bile prostat kanseriyle ilişkili 12 protein ve agresif seyirle bağlantılı 7 protein tespit edildi. Henüz rutin bir test olmasa da bu sonuçlar geleceğin erken teşhis yöntemlerine ışık tutuyor” dedi.

ERKEK UTANDIĞI İÇİN MUAYENEYE GİTMİYOR

Tedavi sürecindeki en büyük engelin toplumsal çekinceler ve mahremiyet endişesi olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Karabulut, hastaların en çok eş ilişkilerindeki değişimlerden endişe duyduğunu söyledi. Prostat kanserinin sık görülmesine rağmen erken teşhis edildiğinde en iyi tedavi edilebilen kanserlerden biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karabulut, “Ancak mücadeleyi zorlaştıran konu utanç, mahremiyet endişesi ve toplumsal tabular yüzünden kontrollerin ertelenmesi, hastalığın saklanması ve hatta tedaviden uzaklaşılması oluyor. Erkeklerdeki değişimleri ve belirtileri çoğu zaman ilk fark eden kadınlar olabiliyor ve eşlerini kontrollere yönlendiriyorlar” dedi.

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TEDAVİDE YAPAY ZEKÂ VE GENETİK HARİTA DÖNEMİ

Modern tedavide artık sadece kanseri kontrol altına almanın değil, hastanın hayat kalitesini ve cinsel fonksiyonlarını korumanın da temel hedef olduğunu söyleyen Doç. Dr. Eren, yapay zekânın patoloji incelemelerinde şüpheli alanları belirleyerek hekimlere büyük destek sağladığını belirtti. Tıbbi onkoloji uzmanı Doç. Dr. Okan Avcı ise PSA yüksekliğinin tek başına teşhis kriteri olmadığını, MR ve fiziki muayenenin şart olduğunu vurguladı. 50-70 yaş arası her erkeğin yılda bir defa, aile hikâyesi olanların ise 45 yaşından itibaren kontrole gitmesi gerektiğini belirten Avcı, BRCA1 ve BRCA2 gibi genetik mutasyonların tespiti sayesinde her hastaya tümörünün biyolojisine uygun kişiselleştirilmiş akıllı ilaçlar uyguladıklarını kaydetti.

Prostat kanseri 15 yıl önce sinyal veriyor! Devrim gibi gelişme: Hastalık çıkmadan tedbir almak mümkün olabilir

ANNEDE GÖĞÜS KANSERİ VARSA OĞLUNUN PROSTATI RİSK ALTINDA

Prostat kanserinin ortaya çıkmasında genetiğin önemli bir rolü olduğunu söyleyen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Karabulut, çevresel faktörlerin ve meslek gruplarının da özel riskler barındırabildiğine dikkati çekti. Prostat kanserinin sanıldığı gibi yalnızca ileri yaş hastalığı olmadığını anlatan Prof. Dr. Bülent Karabulut, vakaların üçte birinin hiçbir şikâyet olmadan ilerlediğinin altını çizdi. İdrar yapma güçlüğü, sık idrara çıkma, bel ağrısı ve idrarda kan görülmesi hâlinde vakit kaybedilmemesi gerektiğini söyleyen Karabulut, aile öyküsünün önemini rakamlarla anlattı: Babasında prostat kanseri olanlarda risk iki kat, erkek kardeşinde olanlarda üç kat artıyor. Hem baba hem de kardeşinde bu öykü varsa risk toplum ortalamasının dört katına çıkıyor. Ayrıca annesinde veya kız kardeşinde göğüs, yumurtalık veya pankreas kanseri bulunan erkeklerde prostat kanseri gelişme riski genel topluma göre daha yüksektir.

Prostat kanseri 15 yıl önce sinyal veriyor! Devrim gibi gelişme: Hastalık çıkmadan tedbir almak mümkün olabilir

PİLOT VE İTFAİYECİLER DE TEHLİKEDE!

Etkili olduğuna işaret eden Prof. Dr. Karabulut, mesleki risklere dair çarpıcı veriler paylaştı. Özellikle radyasyon ve sıcaklığın etkisine değinen Karabulut, “Yapılan araştırmalarda itfaiyecilerde prostat kanseri sıklığının genel nüfusa göre yüzde 21, petrol endüstrisi çalışanlarında ise yüzde 13 daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca yoğun tarım ilacına maruz kalan tarım işçileri ile uzun mesafe uçuş yapan pilotlarda da uçuş saati arttıkça riskin yükseldiği görülüyor. Öte yandan hastalığın Afrikalı erkeklerde beyaz erkeklere oranla daha fazla görüldüğü biliniyor. Bu sebeplerden dolayı erkeklerin muayeneye gittiklerinde mesleki geçmişlerini mutlaka hekimleriyle paylaşmaları gerekir” dedi.

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