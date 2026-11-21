Sağlık Bakanlığının 2027 yılında hizmete sunmaya hazırlandığı proton tedavisi, kanserle mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

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Proton tedavisinin yüksek enerjili proton parçacıklarını kullanarak kanser hücrelerini hedef alan ileri bir radyoterapi yöntemi olduğunu söyleyen Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Başkanı Prof. Dr. Banu Atalar, “Bu teknolojinin değerini, doğru hasta seçimi ve güçlü bir uzman ekiple hastalarımıza sağlayacağımız fayda belirleyecektir” dedi.

Proton tedavisi ile uygun hastalarda tümöre gerekli radyasyon dozu verilirken çevredeki sağlıklı dokuların korunduğunu söyleyen Prof. Dr. Atalar, “Ancak sağlıklı dokulara hiç zarar vermeyen veya tamamen yan etkisiz bir yöntem olarak tanımlamak doğru değildir. Hastaya özel değerlendirmeler doğrultusunda seçilmiş vakalarda kullanılması gerekir” diye konuştu.

HANGİ HASTALARA ŞİFA?

Proton tedavisinin özellikle radyoterapi ihtiyacı bulunan çocuklarda, bazı beyin ve kafa tabanı tümörlerinde, göz tümörlerinde ve kritik organlara yakın yerleşimli belirli tümörlerde değerli bir seçenek olabileceğine işaret eden Prof. Dr. Atalar, “Yeniden radyoterapi yapılması gereken seçilmiş hastalarda da kullanılabilir. Uygunluk, tümörün özellikleri ve alternatif tedavi planları karşılaştırılarak belirlenir. Çocuklarda büyüme ve gelişme devam ettiği için tedavinin yıllar sonra ortaya çıkabilecek etkilerini de düşünmemiz gerekir. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği bünyesinde Proton Komisyonu kuruldu” dedi.

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