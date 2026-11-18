Sivas’ta yaşayan 48 yaşındaki Fatma Erdoğmuş, uzun yıllar astım nedeniyle tedavi görmesine rağmen öksürük ve nefes darlığından bir türlü kurtulamadı. Gerçek ise akciğer kanseri şüphesiyle ameliyata hazırlandığı sırada ortaya çıktı, doktorlar da şaştı...

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Sivas'ta uzun yıllar astım tanısıyla tedavi gören 48 yaşındaki kadının şikayetlerinin sebebi doktorları şoke etti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle uzun süre astım tedavisi gören Fatma Erdoğmuş, şikayetlerinin devam etmesi üzerine Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Polikliniğine başvurdu.

Yıllarca astım tedavisi gördü! Kanser diye ameliyat olacaktı, gerçek bambaşka çıktı

AKCİĞERİNDE LEZYON TEPİT EDİLDİ!

Doktorların yaptığı değerlendirmelerde ve bilgisayarlı tomografi incelemesinde, hastanın sağ akciğerine hava taşıyan intermedier bronşta bir lezyon saptandı.

Yıllarca astım tedavisi gördü! Kanser diye ameliyat olacaktı, gerçek bambaşka çıktı

AMELİYAT ÖNCESİ FARK EDİLDİ

Daha önce iki kez bronkoskopi işlemi uygulanmasına rağmen kesin tanıya ulaşılamayan hastada, mevcut bulguların akciğer kanseri ihtimalini düşündürmesi üzerine cerrahi müdahale planlandı. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey ve ekibi tarafından ameliyat öncesinde gerçekleştirilen rijit bronkoskopi işleminde hava yolu ayrıntılı olarak incelendi. İnceleme sırasında, lezyon görünümünün derininde bir yabancı cisim bulunduğu tespit edildi. Özbey ve ekibinin müdahalesiyle bronştaki yabancı cisim başarıyla çıkarıldı.

Yıllarca astım tedavisi gördü! Kanser diye ameliyat olacaktı, gerçek bambaşka çıktı

ŞİKAYETLERİ OPERASYON SONRASI AZALDI

Müdahalenin ardından hastanın uzun süredir devam eden öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinde belirgin bir gerileme görüldü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Özbey, ekip olarak başarılı bir operasyon yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hastanın nefes borusunu incelediklerinde derin bir alana yerleşmiş, oldukça sert ve uzun zamandır orada olduğu tahmin edilen yabancı cisim tespit ettiklerini anlatan Özbey, "Çıkarılması çok kolay olmadı ama çıkardık. Cismi çıkardıktan sonra hastamızın nefes darlığı ve öksürük biraz gerilemiş oldu. Hastamız akciğer kanseri olabilir mi diye tetkiklerinden yola çıkarak bu sonuca ulaştık. Akciğer kanseri de olmadığı kesinleşti. Hastamız da rahatladı, biz de mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Yıllarca astım tedavisi gördü! Kanser diye ameliyat olacaktı, gerçek bambaşka çıktı

Hasta Fatma Erdoğmuş ise gece gündüz geçmeyen bir öksürüğü olduğunu, bugüne kadar hiçbir tedaviye cevap alamadığını kaydetti.

Erdoğmuş, operasyondan sonra rahatladığını belirterek doktorlara teşekkür etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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