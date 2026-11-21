Lodoslu ve yağışlı havalarda düşen hava basıncı ve artan nem, eklem sıvısının akışkanlığını etkileyerek özellikle diz, kalça ve ellerde sızlamalara yol açabiliyor.

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Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Hüseyin Güralp Bozkurt, kireçlenme veya fibromiyalji şikâyeti olanların bu havalarda ağrıyı daha yoğun hissettiğini ancak bunun hastalığın ilerlediği anlamına gelmediğini belirtiyor. Hava kötü diye gün boyu koltukta hareketsiz kalmak kasları sertleştirip ağrıyı daha da artırıyor.

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Lodos sadece baş ağrıtmıyor! Kemik ağrılarınız arttıysa havadandır "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

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