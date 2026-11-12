Altında umutlar tükendi mi? Ünlü stratejist 4 fırsata dikkat çekti

Altının ons fiyatı, ABD enflasyonu ve FED'in daha sıkı para politikası beklentileriyle birlikte yeniden 4 bin doların atına geriledi. Kısa vadeli teknik göstergelerin satış baskısına işaret etiğini belirten Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen; merkez bankalarının altın alımlarının, altın fonlarına para girişlerinin, küresel mali belirsizliklerin ve düşen petrol fiyatlarının uzun vadede değerli metalin temel destekleri arasında olabileceğini öngördü.

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Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüşün arkasında ABD enflasyonunun beklentileri aşması, doların güçlenmesi ve FED'in yeni faiz artışlarına gidebileceği beklentisi bulunuyor. Ancak Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen'e göre, kısa vadeli piyasa baskısının aksine, altının uzun vadeli yatırım gerekçeleri geçerliliğini koruyor.

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, son analizinde kısa vadeli zayıflık ile uzun vadeli yatırım gerekçeleri arasındaki ayrışmaya dikkat çekerek, mevcut geri çekilmenin stratejik yatırımcılar açısından yeni fırsatları oluşturabileceğini belirtiyor.

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MERKEZ BANKALARININ İŞTAHI

Hansen'in değerlendirmesinde öne çıkan ilk destek unsuru merkez bankalarının altın talebi... Dünya Altın Konseyi verilerine dikkat çeken Hansen, merkez bankalarının üçüncü çeyrekte 321 ton altın satın aldığını, böylece yılın ilk 9 ayındaki toplam alımların 675 tona ulaştığını aktarıyor. Üçüncü çeyrekteki alımlar yıllık bazda yüzde 42 artışa işaret ediyor.

Çin Merkez Bankası'nın da altın biriktirme eğilimini sürdürdüğünü belirten Hansen, kurumun üçüncü çeyrekte 63 ton, ekim ayında ise 25,8 ton daha altın aldığını vurguluyor. Böylece Çin'in altın alım serisi 24 aya ulaşmış durumda.

Bu eğilimin arkasında ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme, dolara bağımlılığı azaltma ve jeopolitik risklere karşı korunma stratejileri bulunuyor. Hansen'e göre merkez bankalarının altın biriktirmesi, fiyatlardaki kısa vadeli dalgalanmalardan bağımsız olarak uzun vadeli talebi destekleyen en önemli unsurlardan biri.

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FONLARA PARA GİRİŞİ

Değerli metalin uzun vadeli görünümünü destekleyen ikinci önemli gelişme ise borsa yatırım fonlarındaki (ETF) talep... Ole Hansen, fiziki altın destekli ETF'lere üçüncü çeyrekte 31 milyar dolarlık, toplam 211 tonluk giriş gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

Üstelik fiyatlardaki geri çekilmeye rağmen ekim ayında da 2,7 milyar dolar değerinde 19 tonluk yeni para girişi yaşandı. Böylece küresel altın ETF'lerinin toplam varlığı 4 bin 275 tonla rekor seviyeye ulaştı.

Bu tablo, kurumsal yatırımcıların altını yalnızca kısa vadeli fiyat hareketleri üzerinden değerlendirmediğini ortaya koyuyor. Hansen'e göre mali ve finansal belirsizliklere karşı korunma ve portföy çeşitlendirmesi ihtiyacı, kurumsal yatırımcıların altına yönelik ilgisini canlı tutuyor.

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KAMU BORÇLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Altının uzun vadeli yatırım gerekçelerini güçlendiren bir diğer unsurun ise küresel ekonomideki yapısal riskler olduğunu aktaran Hansen “Artan kamu borçları, bütçe açıkları ve ülkelerin mali sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, yatırımcıların geleneksel finansal varlıkların dışında alternatif rezerv araçlarına yönelmesini teşvik ediyor. Jeopolitik parçalanma ve finansal varlıkların yaptırımlar yoluyla bir baskı aracı olarak kullanılabilmesi de merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme arayışını hızlandırıyor” görüşünü dile getirdi.

Hansen, altının ihraççı veya karşı taraf riski taşımayan bir varlık olmasının da kurumsal yatırımcılar açısından önemli bir avantaj sunduğunu belirtiyor. Hansen “Özellikle enflasyon şoklarının hisse senetleri ve devlet tahvilleri arasındaki geleneksel dengeyi bozabildiği dönemlerde altın, portföylerde çeşitlendirici bir rol üstlenebiliyor” dedi.

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PETROLDEKİ DÜŞÜŞ

Yakın vadede altının seyrini değiştirebilecek en önemli gelişmelerden birinin enerji fiyatları olabileceğine de değinen Hansen, “Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan sert düşüşün devam etmesi hâlinde enflasyon görünümü önümüzdeki aylarda değişebilir. Enerji maliyetlerindeki gerileme, enflasyon baskılarını hafifleterek FED'in yeni sıkılaştırma adımlarına yönelik beklentileri zayıflatabilir” diyerek, böyle bir senaryo ABD tahvil getirileri ve dolar üzerinde aşağı yönlü baskının oluşabileceğine ve altının da yeniden güç kazanabileceğine dikkat çekti.

2027’NİN İLK AYLARI…

Ancak Hansen, burada önemli bir zamanlamaya da işaret ediyor. Hansen “ABD’de kasım enflasyon verisinin FED'in 10 Aralık'taki para politikası kararından bir gün sonra açıklanacak olması, muhtemel dezenflasyon sinyallerinin aralık ayındaki karara yetişmesini zorlaştırabilir. Buna karşılık söz konusu gelişmeler, 2027'nin ilk aylarına yönelik para politikası beklentilerini değiştirebilir” dedi.

Hansen, bütün bu gerekçelerin altında daha yüksek fiyatları garanti etmediğinin de altını çizerek; kalıcı bir toparlanma için FED'in para politikası beklentilerinde değişim ve teknik göstergelerde belirgin iyileşme gerektiğini vurguluyor.