Merkez Bankası 2026 sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltti. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 9,98, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7,92 olacak. Emekliye yüzde 10 ila 20 arasında bir refah payı da verilmesi gündemde. Peki zamma refah payının da eklenmesiyle en düşük maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026'nın dördüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Ağustos ayında 2026 sonu enflasyon tahminini 2 puan yükselten Merkez Bankası, kasımdaki son raporda 1,5 puan daha yükseltti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda ara hedeflerimiz olan yüzde 21’e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5’e, 2029 yıl sonunda yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK İPUCU!

Merkez Bankası'nın son tahminiyle memur ve emeklini ocak hesabı da değişti. 2026 sonu için yüzde 29,5'lik enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,98 olacak. Bu oran memur ve emeklinin ocak zammı için kritik bir ipucu veriyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyona göre, memurlar ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti! Memur ve emeklinin zam hesabı değişti

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 29,5'lik enflasyon tahminini gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon kaynaklı zammı yüzde 9,98 olacak. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 7,92 oranında gerçekleşecek.

Bu durumda en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 25 bin 902 liraya, en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 70 bin 785 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 31 bin 527 liradan 34 bin 23 liraya çıkacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI

Emekliye yapılacak zam bununla sınırlı kalmayacak. Ekonomi yönetimi ocak ayında tüm emeklileri kapsayacak bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Emeklilere yapılacak ek zamda refah payı formülü öne çıkıyor. Bu oranın 10 ila 20 puan arasında olması bekleniyor.

Yüzde 9,98 ve yüzde 7,92'lik zamlara refah payı eklenmesiyle en düşük maaşlar şöyle olacak:

REFAH PAYI YÜZDE 10

Emekli Türü En Düşük Maaş SSK ve Bağ-Kur 28 bin 492 TL Memur Emeklisi 37 bin 423 TL

REFAH PAYI YÜZDE 15

Emekli Türü En Düşük Maaş SSK ve Bağ-Kur 29 bin 787 TL Memur Emeklisi 39 bin 126 TL

REFAH PAYI YÜZDE 20

Emekli Türü En Düşük Maaş SSK ve Bağ-Kur 31 bin 82 TL Memur Emeklisi 40 bin 827 TL

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