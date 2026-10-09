Akaryakıtta zam ve indirim hareketliliği sürüyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorine 6,40 TL zam, benzine ise 96 kuruş indirim bekleniyor.

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Ekim ayı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri fiyatları doğrudan etkiliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEM SONA ERDİ!

1 Ekim itibarıyla akaryakıtta eşel mobil sistem sona ermiş, motorinde olduğu gibi benzinde de kademeli ÖTV'ye geçilmişti. Böylece benzinde 12,5 TL'lik zam kademeli olarak pompaya yansıtılmıştı.

Araç sahipleri dikkat! Bu gece hem zam hem de indirim var

FİYAT EKİMDE SÜREKLİ DEĞİŞTİ

1 Ekim'de benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL, LPG'ye ise 1,45 TL zam geldi. 2 Ekim'de LPG'ye 4,63 TL'lik bir zam daha gelirken, 3 Ekim'de ise motorine 2,22 TL indirim gelmişti. Akaryakıt fiyatlarındaki son değişim ise 6 Ekim tarihinde gerçekleşti. Bu tarihte motorine 4,95 lira indirim geldi.

MOTORİNE ZAM, BENZİNE İNDİRİM

Bu kez ise akaryakıta bir indirim bir de zam göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla motorine 6,40 TL zam beklenirken, benzine ise 96 kuruş indirim bekleniyor.

9 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI