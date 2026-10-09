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Ekonomi

Araç muayene istasyonlarında yeni dönem! Cezalar 100 bin TL’ye çıktı

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Araç muayene istasyonlarında yeni dönem! Cezalar 100 bin TL’ye çıktı
Başlık ResmiAraç muayene istasyonlarında yeni dönem! Cezalar 100 bin TL’ye çıktı

Araç muayene istasyonlarına yönelik yeni düzenlemeyle denetim yetkisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına verilirken, işletmecilere uygulanacak idari para cezaları da yeniden belirlendi. İhlalin türüne göre cezalar 17 bin 376 TL’den 100 bin TL’ye kadar çıkacak.

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Araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi ve denetimine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle, mevzuata aykırı hareket eden istasyon işletmecilerine uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi.

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CEZALAR İHLALİN TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞECEK!

Araç muayene istasyonu işletmecilerine uygulanacak idari para cezaları üç ayrı grupta düzenlendi.

Yönetmelikte belirtilen bazı yükümlülüklere aykırı hareket eden işletmecilere 17 bin 376 TL, farklı yükümlülükleri ihlal edenlere 43 bin 447 TL, daha ağır kapsamda değerlendirilen ihlallerde ise 100 bin TL idari para cezası uygulanacak.

17 bin 376 TL ceza: Yönetmeliğin 6, 9, 11 ve 15'inci maddelerinde belirtilen bazı yükümlülüklerin ihlali halinde uygulanacak.

43 bin 447 TL ceza: Yönetmeliğin 6, 11, 12 ve 17'nci maddelerinde sayılan belirli yükümlülüklere aykırılık durumunda kesilecek.

100 bin TL ceza: Yönetmeliğin 12, 17 ve 22'nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde uygulanacak.

Araç muayene istasyonlarında yeni dönem! Cezalar 100 bin TL’ye çıktı
Başlık ResmiAraç muayene istasyonlarında yeni dönem! Cezalar 100 bin TL’ye çıktı

DENETİM YETKİSİ BAKANLIKTA

Düzenlemeyle araç muayene istasyonlarının denetimine ilişkin hükümler de güncellendi. İstasyonların denetiminin, Karayolları Trafik Kanunu, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacağı hükme bağlandı.

Ayrıca yönetmelikteki bazı yükümlülükler, istasyonların uyması gereken “idari şartlar” kapsamında tanımlandı.

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YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği, 9 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütecek.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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