Borsa 1 ayın zirvesinde! İşte haftanın yükselen ve düşen hisseleri

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftayı yüzde 3,14 primle tamamlayarak 11.842 puana yükseldi. Böylece 16 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. TCMB’nin enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellemesi haftanın önemli gelişmesi olarak öne çıkarken; yabancı yatırımcının da beş hafta sonra hisse alımına geçtiği görüldü. İşte piyasalarda bu hafta yaşananalar ve en çok yükselen-düşen hisseler…

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İç piyasalarda hareketli bir hafta daha geride kalırken, TCMB tarafından açıklanan 4. Enflasyon Raporu en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı.

TCMB, yılın son Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e, 2027 tahminini de yüzde 15'ten yüzde 21'e yükseltti. Bu hafta açıklanan Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63'ten yüzde 30,04'e çıktı.

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SAVAŞ KAYNAKLI ARTIŞ

Tahminlerdeki güncellemede savaş kaynaklı gelişmelerin belirleyici olduğunu aktaran TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Savaşın seyrine ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve enerji fiyatlarının, bir önceki rapor dönemine kıyasla daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü etkiledi. Enerji arzındaki aksaklıklar, rafineri marjlarındaki artış ve yükselen taşımacılık maliyetleri fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor" dedi.

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PİYASANIN TAHMİNLERİ

Öte yandan Merkez Bankasının kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,63'ten yüzde 30,04'e yükseldi. Söz konusu beklenti 12 ay sonrası için yüzde 24,04 ve 24 ay sonrası için yüzde 18,02 oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL tahmini ise 51,6146 TL olarak öne çıktı.

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‘YABANCI’ ALIMA GEÇTİ

Haftalık piyasa raporlarına göre ise 6 Kasım ile biten haftada yabancı yatırımcılar 367,2 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirerek beş haftanın ardından yeniden net alıcı konumuna geçti. Aynı haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları yaklaşık 1,5 milyar dolar arttı. TCMB'nin brüt rezervleri de 3 milyar dolar artarak 161,1 milyar dolara yükseldi.

Bu arada Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) 233 baz puana gerileyerek, 22 Eylül'den bu yana ilk defa 240 seviyesinin altına indi.

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‘CARİ FAZLA’ MORALİ

Türkiye'nin cari işlemler hesabının eylül ayında 2 milyar 720 milyon dolar fazla vermesi ve tasfiye süreçleri kapsamında 119 fonda bulunan 444 bin 893 yatırımcıya yaklaşık 161 milyar TL ödeme yapılması da haftanın önemli gelişmeleri arasında yer aldı.

BORSADA YÜZDE 3,14’LÜK PRİM

Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 3,14 yükseldi ve 11.842,82 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks iki haftalık yükseliş serisine yönelirken, 16 Ekim tarihinden bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan analizde “Teknik görünümde BİST 100 endeksinin 11.600 seviyesinin üzerinde kapanış yapmasını olumlu değerlendiriyoruz. Alımların devamı halinde 11.950, 12.150 ve 12.270 seviyelerini direnç olarak izlerken; satış baskılarının gözlenmesi durumunda 11.600, ardından 11.442 ve 11.300 seviyelerini destek noktaları olarak takip ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamında en çok yükselen hisseler şöyle sıralandı:

Hisse Kodu Fiyat Yükseliş ZOREN 1,49 TL %12,03 AKSA 11,05 TL %10,94 PGSUS 155,30 TL %9,68 CCOLA 80,30 TL %9,62 MPARK 466,00 TL %9,13

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BİST 100’de en çok düşen hisseler ise şunlar oldu:

Hisse Kodu Fiyat Düşüş DOAS 121,60 TL %-9,79 ULKER 74,45 TL %-9,37 GRSEL 253,50 TL %-9,06 CVKMD 13,27 TL %-8,73 SOKM 45,02 TL %-7,06

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarına dayanılarak hazırlandı. Herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir.